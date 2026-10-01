Neues Sicherheitsupdate für Samsung Galaxy S23 Flaggschiffe veröffentlicht

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Neues Sicherheitsupdate für Samsung Galaxy S23 Flaggschiffe veröffentlicht

Samsung hat mit der Verteilung des neuesten Software-Updates für seine beliebte Flaggschiff-Smartphone-Serie, das Samsung Galaxy S23, begonnen. Laut dem Insider @tarunvats33 zielt dieses Update auf die Erhöhung der Gerätesicherheit ab und wurde zunächst für Nutzer auf dem indischen Markt bereitgestellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen dieses Prozesses wurden für das Modell Samsung Galaxy S23 Ultra die Firmware-Versionen mit den Indizes S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 und S918BXXSAFZE1 veröffentlicht. Das Download-Paket hat eine Größe von 562 MB und sorgt für eine stabilere Systemleistung.

Sicherheits- und Softwarefunktionen

Dieses Update passt das Sicherheitsniveau des Betriebssystems an zukünftige Anforderungen an, während die bestehenden One UI- und Android-Systemoberflächen auf dem Gerät beibehalten werden. Laut der Update-Beschreibung liegt der Schwerpunkt auf der Behebung identifizierter Schwachstellen und der Stärkung des allgemeinen Schutzes von Benutzerdaten.

Das Unternehmen verteilt Software-Updates traditionell in Phasen. Daher kann die Zeit, bis das Paket Nutzer in verschiedenen Ländern und Regionen erreicht, je nach Modell und Standort variieren.

Zur Erinnerung: Kürzlich wurde berichtet, dass Samsung auch mit der Verteilung von Sicherheitspatches für ein weiteres seiner fortschrittlichen Flaggschiffe, das Samsung Galaxy S24 Ultra, in der europäischen Region begonnen hat. Dies zeigt, dass der koreanische Riese systematisch an der Unterstützung seiner Geräte arbeitet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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