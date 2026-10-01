Verkäufe der iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle auf dem chinesischen Markt sprunghaft angestiegen

Nach den Ergebnissen der 38. Kalenderwoche dieses Jahres haben Apple-Produkte die Führung auf dem chinesischen Smartphone-Markt zurückerobert. Laut ixbt.com befanden sich in diesem Zeitraum vier Geräte des amerikanischen Technologieriesen unter den sieben meistverkauften Modellen des Landes. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Derzeit belegt das iPhone 18 Pro Max den ersten Platz als beliebtestes Smartphone in China. Den zweiten Platz nimmt die kleinere Version, das iPhone 18 Pro, ein. Diese Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach der neuen Flaggschiff-Serie höher ist als erwartet.

Geräte der vorherigen Generation bleiben weiterhin stark gefragt

Die Ranking-Ergebnisse zeigen, dass die Markteinführung der neuen Modellgeneration die Verkäufe der im Vorjahr eingeführten Geräte nicht negativ beeinflusst hat. Insbesondere konnte das iPhone 17 Pro Max den dritten Platz behaupten, während das Standardmodell iPhone 17 den vierten Platz belegte.

Experten betonen, dass es bemerkenswert ist, dass das iPhone 17 Pro Max und das iPhone 17 trotz der Einführung neuer Flaggschiffe ihre Beliebtheit bei den Verbrauchern nicht verloren haben. Dies verdeutlicht das hohe Vertrauen der Nutzer in die Geräte der vorherigen Generation innerhalb des Apple-Ökosystems.

Das allgemeine Wettbewerbsumfeld auf dem chinesischen Markt

Auch lokale Marken haben erfolgreich den Sprung in die Top Ten der meistverkauften Smartphones auf dem chinesischen Markt geschafft. Insbesondere sind folgende Geräte im Ranking vertreten:

Huawei Enjoy 90 Pro Max

Honor Play 60A

iPhone 17 Pro

Honor X80 Pro Max

Huawei Pura X View

Huawei nova 16

Insgesamt hält Apple vier der zehn Spitzenplätze, wobei zwei davon auf die neueste Generation entfallen. Die übrigen Plätze verteilen sich auf die führenden chinesischen Hersteller Huawei und Honor.

Diese Verkaufsergebnisse bestätigen einmal mehr, wie der chinesische Markt auf globale Technologietrends reagiert und wie stark die Position der Marke Apple in dieser Region ist.