Verkäufe der iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle auf dem chinesischen Markt sprunghaft angestiegen

·5·Technologie
Verkäufe der iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle auf dem chinesischen Markt sprunghaft angestiegen

Nach den Ergebnissen der 38. Kalenderwoche dieses Jahres haben Apple-Produkte die Führung auf dem chinesischen Smartphone-Markt zurückerobert. Laut ixbt.com befanden sich in diesem Zeitraum vier Geräte des amerikanischen Technologieriesen unter den sieben meistverkauften Modellen des Landes. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Derzeit belegt das iPhone 18 Pro Max den ersten Platz als beliebtestes Smartphone in China. Den zweiten Platz nimmt die kleinere Version, das iPhone 18 Pro, ein. Diese Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach der neuen Flaggschiff-Serie höher ist als erwartet.

Geräte der vorherigen Generation bleiben weiterhin stark gefragt

Die Ranking-Ergebnisse zeigen, dass die Markteinführung der neuen Modellgeneration die Verkäufe der im Vorjahr eingeführten Geräte nicht negativ beeinflusst hat. Insbesondere konnte das iPhone 17 Pro Max den dritten Platz behaupten, während das Standardmodell iPhone 17 den vierten Platz belegte.

Experten betonen, dass es bemerkenswert ist, dass das iPhone 17 Pro Max und das iPhone 17 trotz der Einführung neuer Flaggschiffe ihre Beliebtheit bei den Verbrauchern nicht verloren haben. Dies verdeutlicht das hohe Vertrauen der Nutzer in die Geräte der vorherigen Generation innerhalb des Apple-Ökosystems.

Das allgemeine Wettbewerbsumfeld auf dem chinesischen Markt

Auch lokale Marken haben erfolgreich den Sprung in die Top Ten der meistverkauften Smartphones auf dem chinesischen Markt geschafft. Insbesondere sind folgende Geräte im Ranking vertreten:

  • Huawei Enjoy 90 Pro Max
  • Honor Play 60A
  • iPhone 17 Pro
  • Honor X80 Pro Max
  • Huawei Pura X View
  • Huawei nova 16
Insgesamt hält Apple vier der zehn Spitzenplätze, wobei zwei davon auf die neueste Generation entfallen. Die übrigen Plätze verteilen sich auf die führenden chinesischen Hersteller Huawei und Honor.

Diese Verkaufsergebnisse bestätigen einmal mehr, wie der chinesische Markt auf globale Technologietrends reagiert und wie stark die Position der Marke Apple in dieser Region ist.

AppleiPhone 18 Pro MaxChina MarktSmartphone VerkäufeHuawei
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegebenNeue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben29 September 10:42Huawei führt den chinesischen Smartphone-Markt anHuawei führt den chinesischen Smartphone-Markt an18 September 12:52Einige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne NetzempfangEinige iPhone 18 Pro Max-Besitzer in den USA ohne Netzempfang26 September 14:52iPhone 18 Pro Max Innenleben: Kupfer-Pad und riesige KameraiPhone 18 Pro Max Innenleben: Kupfer-Pad und riesige Kamera20 September 22:53Spezialmodus für den Akku des iPhone 18 Pro Max eingeführtSpezialmodus für den Akku des iPhone 18 Pro Max eingeführt19 September 20:28iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-FlaggschiffeiPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-Flaggschiffe18 September 13:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt