Bekommen die Reds die Premier-League-Titel? Deutscher Trainer äußert sich zu brisanter Frage

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Bekommen die Reds die Premier-League-Titel? Deutscher Trainer äußert sich zu brisanter Frage

In der englischen Premier League hat die Entscheidung, dass Manchester City der Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden wurde, in der Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt. Jürgen Klopp, der ehemalige Trainer des FC Liverpool, der sich jahrelang erbitterte Titelkämpfe mit den „Citizens“ lieferte und derzeit die deutsche Nationalmannschaft betreut, hat sich erstmals zu diesem brisanten Thema geäußert.

Bayern Germany In einem Interview mit der Publikation sagte der 59-jährige Experte auf die Frage: „Hoffen Sie, dass der FC Liverpool ein oder zwei Meistertitel zugesprochen bekommt, falls Manchester City Punkte oder Trophäen aberkannt werden?“ mit einem Lächeln:

„Ich brauche solche Titel nicht“

Klopp betonte, dass die Ergebnisse seiner Ära und der faire sportliche Wettkampf auf dem Platz für ihn wertvoller seien als jede Entscheidung am grünen Tisch:

„(Lacht) Natürlich habe ich von den Nachrichten gehört, aber ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Man muss einfach abwarten und sehen, was passiert.

Ich bereite mich keineswegs darauf vor, dass mir ein Meistertitel oder Ähnliches verliehen wird. Ich bin mit den Ergebnissen, die wir mit dem FC Liverpool erzielt haben, absolut zufrieden. Wir haben auf dem Platz alles gegeben. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich die Details nicht kenne und sie mich auch nicht interessieren.“

Hoher Respekt für Pep und City

Obwohl es um finanzielle Unregelmäßigkeiten geht, würdigte der erfahrene deutsche Trainer das fußballerische Niveau der Mannschaft von Pep Guardiola:

  • Klasse auf dem Platz: „Ich habe größten Respekt vor Pep Guardiola und dem Spielstil von Manchester City – sie haben fantastischen Fußball gespielt und waren für uns der Gegner auf höchstem Niveau.“

  • Reaktion auf Sanktionen: „Wenn der Verein bestraft wird oder Sanktionen erhält, habe ich damit nichts zu tun. Wir warten einfach auf die endgültigen Entscheidungen und werden sehen, was passiert.“

Jürgen Klopps besonnene und objektive Stellungnahme dürfte die hitzigen Debatten unter den Fans des FC Liverpool über eine mögliche nachträgliche Vergabe von Meistertiteln etwas beruhigt haben. Für den Experten bleibt der sportliche Kampf der Vergangenheit bedeutender als jede Entscheidung in den Führungsetagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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