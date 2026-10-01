Junge Stars rechtfertigen das Vertrauen: Argentinien besiegt Bolivien deutlich

Die amtierenden Weltmeister sind eindrucksvoll auf die große Fußballbühne zurückgekehrt. Das argentinische Nationalteam unter der Leitung von Lionel Scaloni bestritt sein erstes Spiel nach der Weltmeisterschaft in Córdoba und feierte einen deutlichen und glanzvollen 4:0-Sieg gegen Bolivien.

Die Begegnung verlief unter der totalen Dominanz der Gastgeber. Die Schützlinge von Scaloni, der einer Reihe junger Talente eine Chance gab, kontrollierten das Tempo von Anfang bis Ende und ließen dem Gegner keine Chance.

Nico Paz glänzt und Lautaro trifft erneut

Das Hauptaugenmerk der Partie lag auf den Vertretern der neuen Generation. Besonders Nico Paz, der in der Startelf stand, stach mit einer brillanten Leistung hervor: Der 20-jährige Mittelfeldspieler erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Der Spielstand wurde bereits in der 19. Minute eröffnet – der Torjäger des Teams, Lautaro Martínez zeigte erneut sein Können. Zehn Minuten später baute Nico Paz die Führung mit dem zweiten Treffer aus. In der zweiten Halbzeit schraubten Verteidiger Cristian Romero und der eingewechselte Stürmer López das Ergebnis auf einen deutlichen Endstand hoch.

Details zum Freundschaftsspiel:

Argentinien – Bolivien 4:0 1. Oktober, Córdoba.

Tore: Lautaro Martínez (19.), Nico Paz (29.), Cristian Romero (54.), López (86.).

Aufstellung Argentinien: Emiliano Martínez, Giay (Simón, 74.), Cristian Romero (Balerdi, 56.), Lisandro Martínez (Flores, 81.), Vega, Palacios (Gómez, 81.), Mac Allister (Ezequiel Fernández, 74.), Nico Paz (Mastantuono, 56.), Prestianni (Barco, 56.), Julián Álvarez, Lautaro Martínez (López, 74.).

Erneuerungsprozess im Team

Scaloni gab in diesem Spiel jungen Talenten wie Mastantuono, Prestianni, Barco und López Spielpraxis. Die Kombination aus erfahrenen Führungsspielern und frischem Wind bewies erneut, dass Argentinien über genügend Kaderbreite und Potenzial für den nächsten internationalen Zyklus verfügt.