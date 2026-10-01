Neuer Defekt bei Lautsprechern des iPhone 18 Pro und Pro Max entdeckt

Besitzer der neuesten Flaggschiff-Modelle von Apple, dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, sind auf ein neues technisches Problem gestoßen. Laut ixbt.com klagen Nutzer über ungewöhnliche Nebengeräusche aus den Lautsprechern des Geräts, wie Knistern, Summen und zufälliges Klicken. Dies führt zu erheblichen Unannehmlichkeiten im Alltag und beeinträchtigt wichtige Anrufe sowie den Konsum von Multimedia-Inhalten. Dies berichtete Ixbt.com berichtet.

Beobachtungen von Experten und Betroffenen zufolge tritt dieser Defekt nicht primär beim Hauptlautsprecher für Musik auf, sondern deutlich hörbar beim oberen Hörerlautsprecher, der bei Telefonaten verwendet wird. Die Art des Problems variiert; einige Besitzer geben an, die seltsamen Geräusche fast ununterbrochen zu hören, während andere den Fehler nur bei bestimmten Aktionen bemerken.

Bedingungen für das Auftreten des Defekts

Basierend auf Berichten von Nutzern in sozialen Netzwerken und Foren sind die Knistergeräusche in folgenden Situationen deutlich wahrnehmbar:

beim Starten von Anwendungen und beim Scrollen durch Webseiten;

beim Eingang von Benachrichtigungen oder beim Öffnen der Tastatur;

während Anrufen über das Mobilfunknetz;

beim Ein- und Ausschalten des Flugmodus oder bei plötzlicher Änderung der Bildschirmhelligkeit.

Das gemeinsame Merkmal dieser Situationen ist, dass sie regelmäßig auftreten, die volle Nutzung des Smartphones einschränken und bei den Käufern für berechtigten Unmut sorgen.

Software-Updates helfen nicht

Um die Situation zu beheben, hatte Apple zuvor das iOS 27.0.1-Update veröffentlicht, um ein Neustart-Problem aufgrund eines Face ID-Fehlers zu lösen. Viele Nutzer geben jedoch an, dass dieses Softwarepaket das Knisterproblem der Lautsprecher nicht behoben hat.

Einige Käufer haben ihre defekten Geräte bei offiziellen Servicezentren zur Garantieabwicklung eingereicht. Leider stellte sich heraus, dass auch die Austauschgeräte genau dasselbe Tonproblem aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass das Ausmaß des Problems größer sein könnte als erwartet.

Zukünftige Maßnahmen und Ungewissheit

Derzeit hat Apple das Bestehen dieses Defekts noch nicht offiziell anerkannt. Die Ursachen des Problems bleiben weiterhin unklar – ob es sich um einen Softwarefehler oder einen Hardwaredefekt handelt, ist noch nicht bekannt.

Sollte das Problem softwarebedingt sein, könnte es durch ein zukünftiges iOS-Update behoben werden. Liegt das Problem jedoch in der Hardware, könnten schwerwiegendere Maßnahmen und mögliche Service-Kampagnen erforderlich sein. Die Nutzer warten derzeit auf eine offizielle Stellungnahme.