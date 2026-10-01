Australien: Frau nach Verwechslung mit anderer Patientin falsch operiert

In der australischen Stadt Melbourne soll eine 69-jährige Frau im Krankenhaus mit einer anderen Patientin verwechselt und einer nicht für sie vorgesehenen Operation unterzogen worden sein. Eine offizielle Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.

Debra Buchanan begab sich am 23. Januar 2026 für einen kleinen chirurgischen Eingriff in das Joan Kirner Women's and Children's Hospital im Westen Melbournes. Ziel war die Entfernung einer krebsartigen Hautveränderung im Beckenbereich.

Ihr Anwalt teilte jedoch mit, dass Buchanan nach dem Aufwachen aus der Narkose erfahren habe, dass nicht der geplante Eingriff, sondern eine für eine andere Patientin vorgesehene Operation durchgeführt wurde. Dies habe zu einer dauerhaften Narbe geführt.

Es stellte sich heraus, dass die krebsartige Veränderung, die eigentlich hätte entfernt werden sollen, nach der Operation noch vorhanden war. Später musste sie sich erneut operieren lassen, um den ursprünglich geplanten Eingriff nachzuholen.

Buchanans Anwältin, Errin Monsalve Fearn, erklärte, der Vorfall deute darauf hin, dass eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen zur Patientensicherheit versagt hätten oder nicht eingehalten wurden. Sie gab an, dass ihre Mandantin Schadensersatz fordere.

Die Regierung des Bundesstaates Victoria bestätigte, dass der Vorfall von Safer Care Victoria untersucht wird. Western Health teilte mit, dass man sich aufgrund der Vertraulichkeit der Patienten nicht zu dem Einzelfall äußern könne, aber einen offenen und transparenten Ansatz während der Untersuchung sicherstelle.

Bisher wurden noch keine endgültigen Untersuchungsergebnisse zu dem Vorfall veröffentlicht.