Kampf um die Weltkrone: Warum die Schachelite Sindarov im Duell gegen Gukesh favorisiert
Das mit Spannung erwartete und wichtigste Ereignis der Schachwelt 2026 – der Weltmeisterschaftskampf um die Krone zwischen dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju und dem Herausforderer Javohir Sindarov – rückt immer näher. Vor diesem historischen Treffen in Genf teilten führende Großmeister, renommierte Experten und bekannte Schachblogger ihre Prognosen.
UzChess Bericht sowie rookreview.com Laut den Schlussfolgerungen von 18 einflussreichen Experten, die von der Analyseplattform gesammelt wurden, liegt der Vorteil überraschend auf der Seite des usbekischen Vertreters:
10 Experten – sehen Javohir Sindarov als den klaren Favoriten des kommenden Matches.
6 Spezialisten – bewerten die Chancen der beiden jungen Wunderkinder als ausgeglichen (50/50).
Nur 2 Personen – äußerten Zuversicht in einen Sieg des indischen amtierenden Champions Gukesh.
Carlsen wählt Sindarov, Nakamura steht auf Gukeshs Seite
Der mehrfache Schachweltmeister und die Nummer eins der Welt, Magnus Carlsen hat offen erklärt, dass er den Erfolg von Sindarov erwartet. Der norwegische Star bezeichnete das Spiel des usbekischen Großmeisters als in jeder Hinsicht kompletter und stabiler.
Der zweimalige WM-Herausforderer Ian Nepomniachtchi bewertete die Chancen mit 65:35, während der starke russische Großmeister Vladislav Artemiev sie mit 60:40 zugunsten von Sindarov einschätzte. Auch Großmeister Aleksandr Shimanov gab Sindarovs Chancen sogar mit 100% an, während Luke McShane und Andrey Esipenko Javohir ebenfalls als „klaren Favoriten“ anerkannten.
Im Gegensatz dazu nannte der US-Vertreter Hikaru Nakamura Gukesh als absoluten Favoriten (100%) und betonte, dass der amtierende Champion seinem Gegner keine Chance lassen könnte, wenn er den psychologischen Druck bewältigt. Auch der belarussische Vertreter Denis Lazavik gehörte zu den wenigen Experten, die sich auf die Seite von Gukesh stellten.
Vollständige Tabelle der Expertenmeinungen und Bewertungen:
Datum
Experte
Gukesh
Sindarov
14.09.2026
Magnus Carlsen (Norwegen)
—
Favorit
10.09.2026
Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich)
50%
50%
08.09.2026
Ian Nepomniachtchi (FIDE)
35%
65%
27.08.2026
Vladislav Artemiev (FIDE)
40%
60%
10.08.2026
Jan-Krzysztof Duda (Polen)
—
Favorit
01.08.2026
Dina Belenkaya (FIDE)
20%
80%
01.08.2026
Mike Klein (USA)
50%
50%
30.07.2026
Luke McShane (England)
—
Klarer Favorit
25.07.2026
Anish Giri (Niederlande)
50%
50%
22.07.2026
Hans Niemann (USA)
50%
50%
17.07.2026
Aleksandr Shimanov (FIDE)
0%
100%
09.06.2026
Pravin Thipsay (Indien)
50%
50%
28.05.2026
Denis Lazavik (Belarus)
Favorit
—
22.05.2026
Andrey Esipenko (FIDE)
—
Klarer Favorit
21.05.2026
Faustino Oro (Argentinien)
—
Favorit
14.05.2026
Levy Rozman (GothamChess) (USA)
45%
55%
01.05.2026
Vincent Keymer (Deutschland)
50%
50%
16.04.2026
Hikaru Nakamura (USA)
100%
0%
Wann und wo findet der Kampf um die Krone statt?
Der FIDE-Weltmeisterschaftskampf zwischen Gukesh Dommaraju und Javohir Sindarov findet vom 22. November bis zum 12. Dezember in Genf, Schweiz, statt.
Gemäß Reglement beginnt die erste klassische Partie am 24. November . Dass die Mehrheit der Schachexperten unserem Landsmann den Vorteil zuspricht, hat das Interesse und die Spannung vor dem Duell auf ein beispielloses Niveau gehoben.
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