Kampf um die Weltkrone: Warum die Schachelite Sindarov im Duell gegen Gukesh favorisiert

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Kampf um die Weltkrone: Warum die Schachelite Sindarov im Duell gegen Gukesh favorisiert

Das mit Spannung erwartete und wichtigste Ereignis der Schachwelt 2026 – der Weltmeisterschaftskampf um die Krone zwischen dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju und dem Herausforderer Javohir Sindarov – rückt immer näher. Vor diesem historischen Treffen in Genf teilten führende Großmeister, renommierte Experten und bekannte Schachblogger ihre Prognosen.

UzChess Bericht sowie rookreview.com Laut den Schlussfolgerungen von 18 einflussreichen Experten, die von der Analyseplattform gesammelt wurden, liegt der Vorteil überraschend auf der Seite des usbekischen Vertreters:

  • 10 Experten – sehen Javohir Sindarov als den klaren Favoriten des kommenden Matches.

  • 6 Spezialisten – bewerten die Chancen der beiden jungen Wunderkinder als ausgeglichen (50/50).

  • Nur 2 Personen – äußerten Zuversicht in einen Sieg des indischen amtierenden Champions Gukesh.

Carlsen wählt Sindarov, Nakamura steht auf Gukeshs Seite

Der mehrfache Schachweltmeister und die Nummer eins der Welt, Magnus Carlsen hat offen erklärt, dass er den Erfolg von Sindarov erwartet. Der norwegische Star bezeichnete das Spiel des usbekischen Großmeisters als in jeder Hinsicht kompletter und stabiler.

Der zweimalige WM-Herausforderer Ian Nepomniachtchi bewertete die Chancen mit 65:35, während der starke russische Großmeister Vladislav Artemiev sie mit 60:40 zugunsten von Sindarov einschätzte. Auch Großmeister Aleksandr Shimanov gab Sindarovs Chancen sogar mit 100% an, während Luke McShane und Andrey Esipenko Javohir ebenfalls als „klaren Favoriten“ anerkannten.

Im Gegensatz dazu nannte der US-Vertreter Hikaru Nakamura Gukesh als absoluten Favoriten (100%) und betonte, dass der amtierende Champion seinem Gegner keine Chance lassen könnte, wenn er den psychologischen Druck bewältigt. Auch der belarussische Vertreter Denis Lazavik gehörte zu den wenigen Experten, die sich auf die Seite von Gukesh stellten.

Vollständige Tabelle der Expertenmeinungen und Bewertungen:

Datum

Experte

Gukesh

Sindarov

14.09.2026

Magnus Carlsen (Norwegen)

Favorit

10.09.2026

Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich)

50%

50%

08.09.2026

Ian Nepomniachtchi (FIDE)

35%

65%

27.08.2026

Vladislav Artemiev (FIDE)

40%

60%

10.08.2026

Jan-Krzysztof Duda (Polen)

Favorit

01.08.2026

Dina Belenkaya (FIDE)

20%

80%

01.08.2026

Mike Klein (USA)

50%

50%

30.07.2026

Luke McShane (England)

Klarer Favorit

25.07.2026

Anish Giri (Niederlande)

50%

50%

22.07.2026

Hans Niemann (USA)

50%

50%

17.07.2026

Aleksandr Shimanov (FIDE)

0%

100%

09.06.2026

Pravin Thipsay (Indien)

50%

50%

28.05.2026

Denis Lazavik (Belarus)

Favorit

22.05.2026

Andrey Esipenko (FIDE)

Klarer Favorit

21.05.2026

Faustino Oro (Argentinien)

Favorit

14.05.2026

Levy Rozman (GothamChess) (USA)

45%

55%

01.05.2026

Vincent Keymer (Deutschland)

50%

50%

16.04.2026

Hikaru Nakamura (USA)

100%

0%

Wann und wo findet der Kampf um die Krone statt?

Der FIDE-Weltmeisterschaftskampf zwischen Gukesh Dommaraju und Javohir Sindarov findet vom 22. November bis zum 12. Dezember in Genf, Schweiz, statt.

Gemäß Reglement beginnt die erste klassische Partie am 24. November . Dass die Mehrheit der Schachexperten unserem Landsmann den Vorteil zuspricht, hat das Interesse und die Spannung vor dem Duell auf ein beispielloses Niveau gehoben.

Gukesh DommarajuJavohir SindarovWeltmeisterschaftFIDESchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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