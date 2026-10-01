Huawei stellt den leistungsstärksten Kirin 9050 Pro Chip vor

Zusammen mit der neuen Mate 90 Smartphone-Serie hat Huawei den Kirin 9050 Pro vorgestellt, den leistungsstärksten Prozessor seiner Geschichte. Laut ixbt.com zeichnet sich dieser Flaggschiff-Chip durch eine fortschrittliche 3D-Architektur und eine hohe Transistordichte aus, was die Gesamtleistung des Geräts erheblich steigert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Möglichkeiten der neuen Prozessoren

Im Rahmen der Präsentation enthüllte Huawei drei neue System-on-Chip-Modelle: den Kirin 9030, den Kirin 9035 sowie den für höchste Ansprüche konzipierten Kirin 9050 Pro. Das Standard-Mate 90 ist mit dem Kirin 9030 ausgestattet, während das Mate 90 Pro den Kirin 9035 Prozessor nutzt. Das fortschrittliche Mate 90 Pro Max und andere Premium-Versionen basieren auf dem Flaggschiff Kirin 9050 Pro.

Ein Hauptmerkmal des Kirin 9050 Pro ist die 3D-Rekonstruktionstechnologie für Logikelemente. Dieser Ansatz ermöglicht eine Erhöhung der Komponentendichte, ohne die Chipfläche zu vergrößern. Berichten zufolge erreicht die Transistordichte 238 Millionen pro Quadratmillimeter, was einer Steigerung von 28 Prozent gegenüber dem Vorgänger entspricht.

Die vertikale Anordnung der Komponenten bildet bis zu 5 Millionen Kanäle für die Signalübertragung. Dies erhöht die Bandbreite zwischen den Dies auf 125 TB pro Sekunde, reduziert die Anzahl der Taktfrequenz-Puffer um 55 Prozent und senkt die Latenz kritischer Pfade um 30 Prozent.

Leistung und KI-Potenzial

Der neue 9-Kern-Prozessor umfasst einen 3,1 GHz, zwei 2,7 GHz, vier 2,2 GHz und zwei 1,75 GHz Kerne. Für Grafikaufgaben ist der Ma Liang 955 zuständig: Die Rendering-Leistung soll um 40 Prozent gestiegen sein, während die durchschnittliche Bildrate in Spielen um 35 Prozent zugenommen hat.

Das auf der Da Vinci Architektur basierende NPU-Modul hat KI-Berechnungen um 140 Prozent beschleunigt. Die 30-Bit hybride MoE-Architektur ist darauf ausgelegt, große KI-Modelle direkt auf dem Gerät auszuführen. Zudem verbessert das ISP-Modul der zehnten Generation die Bildschärfe bei der Nutzung von Teleobjektiven um 34 Prozent.

Im Vergleich zum vorherigen Kirin 9030 Pro bietet der Kirin 9035 Prozessor höhere Frequenzen und zeigt ein Leistungsplus von 11 Prozent bei der CPU, 10 Prozent bei der GPU und 51 Prozent bei der NPU. Auch der Basis-Kirin 9030 weist deutliche Verbesserungen gegenüber dem Kirin 9020 auf.

Durch diese technologischen Neuerungen ist die Gesamtgeschwindigkeit der Mate 90-Serie im Vergleich zur Vorgängergeneration deutlich gestiegen. Insbesondere das Mate 90 zeigt eine um 27 Prozent höhere Leistung als das Mate 80, das Mate 90 Pro ist 20 Prozent schneller und das Mate 90 Pro Max bietet 31 Prozent mehr Leistung als sein Vorgänger.