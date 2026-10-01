Huawei stellt fünf neue Mate 90 Smartphones vor

Huawei hat offiziell seine Flaggschiff-Reihe erweitert und die Mate 90-Serie vorgestellt, die aus fünf Modellen besteht. Laut ixbt.com umfasst die neue Reihe das Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, die Mate 90 Pro Collector’s Edition sowie die RS Ultimate Design-Modellgruppe. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Alle vorgestellten Smartphones sind mit hochwertigen OLED-Displays ausgestattet, die an der Oberseite drei kleine Aussparungen für die Frontkamera und das 3D-Gesichtserkennungssystem aufweisen. Die Pro-Versionen verfügen über einen 6,9-Zoll-Bildschirm, der einen Bildwiederholratenbereich von 1–120 Hz, hochfrequente PWM-Dimmtechnologie und eine rekordverdächtige Spitzenhelligkeit von bis zu 12.000 Nits unterstützt.

Beim Design der Smartphones hat das Unternehmen seinen traditionellen kreisförmigen Kamerablock beibehalten, ihn jedoch funktional weiter verbessert. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, einen zusätzlichen 240-mm-Telekonverter an diesem Block zu installieren. Die RS Ultimate Design-Version, eines der fortschrittlichsten und teuersten Modelle der Serie, verfügt über ein Gehäuse aus Titan und Basalt sowie eine IP68/IP69-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz.

Fotofunktionen und Leistung

Die Hauptkamera basiert auf einer variablen Blende und einem 1/1,28-Zoll-Sensor. Dieses Modul ist mit einer 18 EV Ultra-Wide-Dynamic-Range-Technologie ausgestattet, die perfekte Aufnahmen selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglicht. Zudem sind die fortschrittlichen Versionen mit einer 200-Megapixel-Telekamera mit 4-fachem optischen Zoom und dem Red Maple-System der dritten Generation ausgestattet.

Die Rechenleistung der Smartphones wird je nach Modell von Kirin 9030, Kirin 9035 und Kirin 9050 Pro Prozessoren übernommen. Insbesondere der Kirin 9050 Pro Chip der Spitzenklasse bietet einen Leistungszuwachs von über 40 Prozent gegenüber der vorherigen Generation und ermöglicht die lokale Ausführung großer Sprachmodelle (LLM) direkt auf dem Gerät.

Akku und Ladesystem

Die Geräte der neuen Serie sind mit riesigen 6.800 mAh Akkus ausgestattet. Um Überhitzung zu vermeiden, wurde ein effizientes Kühlsystem mit einer modernen und vergrößerten Dampfkammer implementiert.

Zum Aufladen der Geräte stehen eine schnelle kabelgebundene Ladetechnologie mit bis zu 100W Leistung sowie eine schnelle kabellose Ladefunktion zur Verfügung, was den Nutzern hohen Komfort bietet.