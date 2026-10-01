Huawei Mate 90 Serie vorgestellt und überzeugt mit Kamera-Innovationen

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Huawei Mate 90 Serie vorgestellt und überzeugt mit Kamera-Innovationen

Wie Zamin.uz unter Berufung auf ixbt.com berichtet, hat Huawei offiziell die Mate 90 Serie vorgestellt, seine neue Reihe von Flaggschiff-Geräten. Diese neue Serie, die fünf Modelle umfasst, sorgt in der Technologiewelt für großes Aufsehen, da sie einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Fototechnologie darstellt. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neu eingeführte Serie umfasst die Modelle Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition sowie die RS Master Edition. Huawei-Geschäftsführer Yu Chengdong betonte, dass alle fünf Geräte dieser Serie mit einem variablen Blendensystem ausgestattet sind, das die Möglichkeiten der mobilen Fototechnik weiter ausbaut.

Optische Fähigkeiten und stufenlose Anpassung

Vergleichende Analysen zeigen, dass beispielsweise die Hauptkamera des iPhone 18 Pro vier feste Blendenwerte unterstützt. Die Huawei Mate 90 Serie bietet jedoch ein kontinuierliches und stufenlos verstellbares Blendensystem im Bereich von F/1.4 bis F/4.0. Dies ermöglicht Benutzern eine präzisere optische Kontrolle.

Bei Porträtaufnahmen sorgt diese stufenlose Anpassungsfunktion für eine perfekte Einstellung der Schärfentiefe. Das Ergebnis sind natürliche und weiche Bokeh-Effekte, wodurch die Steuerung des Fokusbereichs bei Gruppenaufnahmen komfortabler wird und die gewünschte Atmosphäre leichter erzeugt werden kann.

Videoaufnahmen und schwierige Lichtverhältnisse

Bei Videoaufnahmen verhindert die kontinuierliche Blende plötzliche Helligkeitssprünge im Bild. Dies garantiert, dass Übergänge zwischen Licht und Schatten gleichmäßiger und professioneller wirken.

Unter schwierigen Bedingungen bei wenig Licht öffnet sich die Blende bis auf F/1.4, um den Lichteinfall zu erhöhen und Bildrauschen zu reduzieren. Umgekehrt kann sie in sehr hellen Umgebungen von F/1.4 bis F/4.0 geschlossen werden, um überschüssiges Licht zu unterdrücken und einen schönen Sterneneffekt zu erzeugen.

Laut ixbt.com reduziert die neue Serie zudem Randartefakte, die durch Layering-Algorithmen entstehen können. Die Geräte sind zudem mit der Red Maple Primary Color Camera der dritten Generation ausgestattet, die in der Lage ist, präzise und natürliche Farben wiederzugeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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