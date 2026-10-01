Samu Omorodion: „Ich konnte die WM 2026 wegen meiner Verletzung nicht verfolgen“

Porto-Stürmer Samu Omorodion hat offen über seine schwere Knieverletzung gesprochen, die ihn daran hinderte, an der Weltmeisterschaft mit der spanischen Nationalmannschaft teilzunehmen, und wie sehr ihn das psychisch belastet hat. Der 22-jährige Angreifer musste nach einem Kreuzbandriss einen 223-tägigen, harten Genesungsprozess durchlaufen, der seine hervorragende Form in jener Saison jäh beendete. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

In einem Interview mit der Radiosendung El Larguero ging der Fußballer ausführlich auf diese schwere Prüfung und den psychischen Druck ein. Wie sich herausstellte, ereignete sich die Verletzung kurz vor seinem bevorstehenden Debüt in der Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente und ließ seinen Kindheitstraum platzen.

Eine 223-tägige Genesung, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte

Omorodion sagt, dass die Verletzung nicht nur körperlich, sondern auch mental ein schwerer Schlag war. Dennoch verbarg er nicht seine Freude darüber, die schwierige Zeit hinter sich gelassen zu haben und wieder auf dem Platz zu stehen. Mit der Unterstützung des medizinischen Stabes von Porto und seiner Angehörigen gelang es ihm, diese dunklen Tage zu überstehen.

„Gott sei Dank liegt dieses Jahr hinter mir. Das Wichtigste ist, dass ich mich wieder als Fußballer fühle“, sagte der Stürmer. Er erklärte, dass er sich bereits zu seiner Zeit in der Jugendmannschaft von Granada das Ziel gesetzt hatte, an der nächsten Weltmeisterschaft teilzunehmen, und es sei sehr schmerzhaft gewesen, diese Chance nach so großer Nähe zu verlieren.

Die psychische Qual, die Spiele nicht sehen zu können

Der Stürmer gab zu, dass er die WM-Spiele aufgrund seiner Verletzung überhaupt nicht verfolgen konnte. Er erzählte, dass er, während seine Mutter im Erdgeschoss ihres Hauses in Sevilla die Spiele schaute, im Obergeschoss saß und nicht auf den Bildschirm schauen konnte. Jedes Mal, wenn er ein Spiel sah, stellte er sich selbst dort vor, was seine Psyche zu sehr belastete.

Der Fußballer, der anfangs die Einladungen seiner Freunde zum gemeinsamen Fußballschauen ablehnte, erklärte, dass er die Realität erst mit der Zeit akzeptieren konnte. Erst in der Phase in Portugal begann er, die Ergebnisse zu verfolgen, da es unmöglich war, den Spielen länger aus dem Weg zu gehen.

Samu Omorodion hat nun alle Schwierigkeiten hinter sich gelassen und beabsichtigt, seinen Spielrhythmus vollständig wiederherzustellen und sich auf seine Leistungen im Verein zu konzentrieren. Für den Spieler, der bereit ist, bei Porto wieder seine besten Qualitäten zu zeigen, waren diese Prüfungen eine wichtige Erfahrung.