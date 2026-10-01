Zoe, das weltweit einzige goldene Zebra, ist im Alter von 19 Jahren gestorben

Das Zebra namens Zoe, das für sein einzigartiges Aussehen bekannt war, ist im Alter von 19 Jahren gestorben. Es war berühmt für sein goldenes und cremefarbenes Fell, das sich von den üblichen schwarz-weißen Streifen unterschied, sowie für seine hellen Augen.

Zoe verbrachte ihr ganzes Leben in einem Tierschutzgebiet im US-Bundesstaat Hawaii. Aufgrund ihres seltenen Aussehens stand sie viele Jahre lang im Mittelpunkt des Interesses von Tierliebhabern und Experten.

Experten gehen davon aus, dass die besondere Farbe des Zebras auf eine seltene genetische Mutation zurückzuführen war, die die Produktion des Pigments Melanin beeinflusste. Da dieses Merkmal extrem selten ist, wurde Zoe oft als „das einzige goldene Zebra der Welt“ bezeichnet.

Vertreter des Schutzgebiets teilten mit, dass Zoe in letzter Zeit mit verschiedenen altersbedingten Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte. Trotz intensiver tierärztlicher Betreuung konnte ihr Leben nicht gerettet werden. 19 Jahre gelten für ein Zebra als ein beachtliches Alter. Daher wird Zoe auch als eines der langlebigen, seltenen Tiere in Erinnerung bleiben.