Mitarbeiter in China gewinnt ein Jahr bezahlten Urlaub in einer Lotterie

·10·Welt
Mitarbeiter in China gewinnt ein Jahr bezahlten Urlaub in einer Lotterie

Bei einer Lotterie unter 70 Mitarbeitern eines Unternehmens in der chinesischen Stadt Shenzhen wurde ein ungewöhnlicher Preis verlost. Es war keine Glückszahl oder ein Los, sondern der Name eines der Mitarbeiter, der als Gewinner gezogen wurde.

Zunächst hielt der Manager, der seinen Namen hörte, die Situation für einen Scherz. Doch als der Firmendirektor bestätigte, dass er tatsächlich der Gewinner sei, wurde klar, dass es sich um eine ernsthafte Angelegenheit handelte.

Diese Lotterie wurde im Rahmen der ersten Firmenveranstaltung seit drei Jahren organisiert, die aufgrund der COVID-19-Pandemie pausiert hatte. Für die Mitarbeiter wurde ein Preis vorbereitet, der sich von den üblichen Geschenken unterschied.

Dem Gewinner wurde die Möglichkeit geboten, ein Jahr lang bezahlten Urlaub zu nehmen oder den Geldwert dieses Vorteils zu erhalten.

Die Chance, ein Jahr lang nicht zu arbeiten und trotzdem das volle Gehalt zu beziehen, dürfte für viele ein unerwarteter Gewinn sein.

ShenzhenCOVID-19LotterieFirmenveranstaltungMitarbeiter
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Roboterkampf: Erstes Turnier der EngineAI T800 Humanoide in Shenzhen ausgetragenRoboterkampf: Erstes Turnier der EngineAI T800 Humanoide in Shenzhen ausgetragen18 Juli 14:52In China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wiederIn China bei Verstecken verschollener Junge findet Familie nach 35 Jahren wieder1 Juli 22:36Pakistaner gewinnt 1,5 Milliarden Sum Lotterie in Abu DhabiPakistaner gewinnt 1,5 Milliarden Sum Lotterie in Abu Dhabi10 September 18:53Powerball-Gewinner in den USA gefunden: Welche Stars kann man für 1,04 Milliarden Dollar kaufen?Powerball-Gewinner in den USA gefunden: Welche Stars kann man für 1,04 Milliarden Dollar kaufen?14 August 06:11Krokodil greift Zoo-Mitarbeiter an und tötet ihnKrokodil greift Zoo-Mitarbeiter an und tötet ihn9 September 18:56Trump führt neue Regeln für hochrangige Bundesbedienstete einTrump führt neue Regeln für hochrangige Bundesbedienstete ein5 Juni 15:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten