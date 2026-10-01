Mitarbeiter in China gewinnt ein Jahr bezahlten Urlaub in einer Lotterie

Bei einer Lotterie unter 70 Mitarbeitern eines Unternehmens in der chinesischen Stadt Shenzhen wurde ein ungewöhnlicher Preis verlost. Es war keine Glückszahl oder ein Los, sondern der Name eines der Mitarbeiter, der als Gewinner gezogen wurde.

Zunächst hielt der Manager, der seinen Namen hörte, die Situation für einen Scherz. Doch als der Firmendirektor bestätigte, dass er tatsächlich der Gewinner sei, wurde klar, dass es sich um eine ernsthafte Angelegenheit handelte.

Diese Lotterie wurde im Rahmen der ersten Firmenveranstaltung seit drei Jahren organisiert, die aufgrund der COVID-19-Pandemie pausiert hatte. Für die Mitarbeiter wurde ein Preis vorbereitet, der sich von den üblichen Geschenken unterschied.

Dem Gewinner wurde die Möglichkeit geboten, ein Jahr lang bezahlten Urlaub zu nehmen oder den Geldwert dieses Vorteils zu erhalten.

Die Chance, ein Jahr lang nicht zu arbeiten und trotzdem das volle Gehalt zu beziehen, dürfte für viele ein unerwarteter Gewinn sein.