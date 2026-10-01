Das Geheimnis des Vertrags bis 2034: Was passiert mit Haaland, wenn City sanktioniert wird?

·7·Sport
Das Geheimnis des Vertrags bis 2034: Was passiert mit Haaland, wenn City sanktioniert wird?

Manchester City“ wegen der laufenden Ermittlungen zu finanziellen Unregelmäßigkeiten sorgt im englischen Fußball für Besorgnis und Spekulationen. Selbst wenn die „Citizens“ mit der härtesten Strafe belegt und aus der Premier League ausgeschlossen würden, könnte kein Top-Klub der Welt den Torjäger Erling Haaland ablösefrei verpflichten.

Das britische Football Insider berichtet exklusiv, dass die Führung des Klubs aus Manchester den Vertrag ihres Superstars gegen jede Form von unvorhergesehenen Krisen abgesichert hat.

Keine Ausstiegsklausel im Vertrag

Wie die Quelle klarstellt, enthält der Arbeitsvertrag des 26-jährigen norwegischen Stürmers keine spezielle Klausel, die eine automatische oder vorzeitige Auflösung des Vertrags im Falle eines Zwangsabstiegs ermöglicht.

Dies durchkreuzt die Pläne von Real Madrid, Barcelona oder anderen Top-Klubs, die darauf hofften, Haaland als Free Agent zu verpflichten:

  • Kein ablösefreier Abgang möglich: Jedes Team, das den Stürmer verpflichten möchte, muss die von City festgelegte enorme Ablösesumme in voller Höhe zahlen.

  • Strategischer Vertrag bis 2034: Die „Citizens“ haben ihre finanziellen und rechtlichen Interessen durch einen langfristigen Vertrag mit dem norwegischen Torjäger, der bis 2034 läuft, fest abgesichert.

City schätzt die Realität richtig ein

Gleichzeitig ist sich die Klubführung der moralischen Seite der Situation bewusst. SollteManchester Citytatsächlich in eine untere Liga absteigen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der wertvollste und hochklassigste Stürmer der Welt in der Championship oder tiefer spielen würde, um den Verein zurück in die Elite zu führen.

Doch für die Führung ist das Wichtigste, dass der Klub seine Vermögenswerte nicht verliert. Selbst im Falle eines Ausschlusses aus der Liga behältManchester Citydas volle Recht, durch den Transfer von Erling Haaland eine Rekordsumme zu erzielen.

Manchester CityErling HaalandFootball InsiderPremier LeagueTransfermarkt
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erling Haaland bleibt trotz der Ereignisse um Manchester City gelassenErling Haaland bleibt trotz der Ereignisse um Manchester City gelassenHeute 01:31Stale Solbakken schützt Erling Haaland vor FinanzskandalenStale Solbakken schützt Erling Haaland vor Finanzskandalen27 September 17:31Real Madrid beobachtet die Situation um Manchester City genauReal Madrid beobachtet die Situation um Manchester City genau25 September 23:17Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den IranManchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran25 September 21:43Erling Haaland stellt absoluten Rekord in der Premier League aufErling Haaland stellt absoluten Rekord in der Premier League auf21 September 12:59Erling Haaland stellt Rekord im Manchester-Derby aufErling Haaland stellt Rekord im Manchester-Derby auf15 September 14:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov