Huawei Mate XT 2 Smartphone veröffentlicht

Der chinesische Technologieriese Huawei hat offiziell sein einzigartiges Gerät der zweiten Generation auf den Markt gebracht — das dreifach faltbare Huawei Mate XT 2 Smartphone. Laut ixbt.com stellt das neue Flaggschiff den Höhepunkt moderner Mobiltechnologie und Ingenieurskunst dar und wird Kunden in verschiedenen fortschrittlichen Konfigurationen angeboten. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Das Gerät wurde im offiziellen VMall-Store zum Verkauf freigegeben, wobei die Preise je nach Speicherkapazität variieren. Die Basisversion mit 16 GB RAM und 256 GB internem Speicher beginnt bei 19.999 Yuan. Die 16/512 GB und 16 GB / 1 TB Modelle kosten 21.999 bzw. 23.999 Yuan. Die 1 TB-Version mit speziellem Sichtschutz-Display kostet 24.999 Yuan, während die teuerste Variante mit 2 TB Speicher und einem speziellen Eingabestift bei 29.999 Yuan liegt.

Konstruktion und Bildschirmfunktionen

Der Hersteller hat das Zick-Zack-Design der vorherigen Generation aufgegeben und setzt nun auf ein neues U-förmiges Faltkonzept. Dadurch wurde die Gehäusedicke deutlich verbessert: Das Gerät misst zusammengeklappt 12,3 Millimeter und im vollständig geöffneten Zustand nur 3,5 Millimeter. Das Smartphone ist mit einem verbesserten Doppelring-Mechanismus ausgestattet.

Der flexible Hauptbildschirm hat eine Größe von 10,2 Zoll, eine 3K-Auflösung und ein Seitenverhältnis von 12,8:9. Das 6,5-Zoll-Außendisplay für den täglichen Gebrauch erreicht eine rekordverdächtige Helligkeit von 6500 nits. Dies ermöglicht eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht.

Leistung und fortschrittliche Funktionen

Das Smartphone wird vom neuesten Kirin 9050 Pro SoC angetrieben, der auf der LogicFolding-Technologie basiert. Als Software kommt die moderne HarmonyOS 7-Plattform zum Einsatz. Zudem ist das Gerät mit einer Privacy Display-Funktion auf Hardware-Ebene ausgestattet, die Nutzerdaten vor fremden Blicken schützt, indem sie die Bildschirmränder abdunkelt; zudem wird eine EKG-Analyse zur Gesundheitsüberwachung unterstützt.

Bei den optischen Fähigkeiten zeigt das Huawei Mate XT 2 echtes Flaggschiff-Niveau. Es umfasst ein 1/1,28-Zoll 50-Megapixel-Hauptmodul mit LOFIC RYYB-Technologie, eine 40-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, ein 50-Megapixel-RYYB-Teleobjektiv mit 3,5-fachem optischen Zoom sowie einen Sensor der dritten Generation für multispektrale Aufnahmen. Zusätzlich können Kunden für 1.499 Yuan ein spezielles Fotokit mit einem 13,5-fach Hyper-Zoom-Telekonverter erwerben.