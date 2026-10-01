Wechselt der „kleine Messi“ nach Katalonien? Die Führung des FC Barcelona gibt eine überraschende Erklärung ab

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Wechselt der „kleine Messi“ nach Katalonien? Die Führung des FC Barcelona gibt eine überraschende Erklärung ab

In der Welt des Fußballs wächst das Interesse an den Stars der neuen Generation. Manchester UnitedDas 15-jährige Ausnahmetalent aus der Akademie, das aufgrund seiner einzigartigen Technik den Spitznamen „Kid Messi“ trägt, sorgt mit Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona für Schlagzeilen.

Doch der Sportdirektor des katalanischen Klubs, Deco, reagierte umgehend auf diese Berichte und klärte die Situation auf.

Besuch in Katalonien und die Entscheidung der Familie

Dass das 15-jährige Wunderkind letzte Woche in Barcelona gesichtet wurde, befeuerte die Spekulationen unter Fans und Insidern. Zuvor hatte Gabriel der Führung von Manchester United offiziell seinen Wunsch mitgeteilt, den Verein verlassen zu wollen.Manchester Unitedhatte er offiziell mitgeteilt, dass er den Verein verlassen möchte.

Medienberichten zufolge hat die Familie des jungen Spielers Spanien als bevorzugtes Ziel für seine weitere Karriere gewählt. Dies ließ die Option FC Barcelona als wahrscheinlichstes Szenario erscheinen.

Decos klare Antwort: „Das ist nicht unsere Art“

In einem Interview mit dem renommierten britischen Medium talkSPORT stellte Deco klar, dass sich der katalanische Klub nicht an Spielchen um minderjährige Spieler mit laufenden Verträgen beteiligen werde:

„Ich habe zu diesem Spieler nichts zu sagen. Das ist normal – wir werden ständig von verschiedenen Agenten und Spielern kontaktiert. Besonders bei jungen Talenten gibt es viele solcher Angebote.

Wir zeigen kein Interesse an Spielern in seiner Situation. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber wenn er noch ein Spieler von Manchester United ist, hat das absolut nichts mit uns zu tun. Bevor man einen Schritt unternimmt, muss man die rechtliche Situation verstehen. Es ist nicht unser Arbeitsstil, auf diese Weise mit Minderjährigen und jungen Spielern zu verhandeln.“

Diese Erklärung des Sportdirektors von Barcelona zeigt, dass der Verein strikt auf internationale Transferregeln und Ethik achtet und keine Schritte unternimmt, solange die offiziellen Angelegenheiten mit Manchester United nicht geklärt sind.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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