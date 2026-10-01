Ungewöhnliches nächtliches Event in Tokio: Jugendliche lesen Bücher statt zu tanzen

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Ungewöhnliches nächtliches Event in Tokio: Jugendliche lesen Bücher statt zu tanzen

In der japanischen Hauptstadt Tokio fand eine ungewöhnliche Veranstaltung statt, die das Format eines Nachtclubs mit dem Lesen von Büchern verband. Bei dem Event namens „Jucy Book Rave“ nahmen sich die Jugendlichen Zeit zum Lesen, anstatt zu DJ-Musik zu tanzen.

Die Grundidee der Veranstaltung bestand darin, das Lesen aus der gewohnten Umgebung einer Bibliothek oder eines Zuhauses herauszuholen und in ein für junge Menschen interessantes und ungewöhnliches Umfeld zu bringen. Die Organisatoren wollten durch die Kombination von Musik, Nachtclub-Atmosphäre und Lesen das Interesse an Büchern bei der Jugend steigern.

Die Teilnehmer konnten ihre Lieblingsbücher mitbringen oder sie mit anderen Gästen austauschen. Auf diese Weise bot der Abend nicht nur Gelegenheit zum Lesen, sondern auch zum Austausch von Büchern und Ideen.

Während der Veranstaltung wurde die Musik lauter gedreht, sodass auch diejenigen, die tanzen wollten, auf ihre Kosten kamen. So konnten die Teilnehmer den Abend mit Lesen beginnen und später bei Musik entspannen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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