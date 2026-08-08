EU beginnt mit dem Aufbau eines eigenen Starlink-Systems

Die Europäische Kommission hat die endgültige Architektur des sicheren europäischen Satellitenkommunikationssystems IRIS² offiziell genehmigt. Das Projekt gilt vielfach als Europas Antwort auf Starlink und wechselt nun von der Planungsphase in die praktische Umsetzung. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com umfasst die Initiative nun den Aufbau der Satellitenproduktion, die Errichtung der Bodeninfrastruktur sowie die gründliche Vorbereitung der Starts ins All. Die ersten Raumfahrzeuge sollen 2029 in die Umlaufbahn gebracht werden.

Erweiterte Möglichkeiten und neue Architektur

Die endgültige Konfiguration des Projekts fiel deutlich größer aus als ursprünglich geplant. Fachleute beschlossen, der Gruppe weitere 66 Satelliten hinzuzufügen. Damit wird das IRIS²-System insgesamt 348 Raumfahrzeuge umfassen.

Nach Einschätzung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird die Erweiterung des Systems auf diese Größe sein Potenzial für Verteidigung, Sicherheit und schnelle Reaktionen in Notfällen deutlich erhöhen. Erste Dienste sollen bereits während des Netzausbaus angeboten werden, ohne die vollständige Fertigstellung der Konstellation abzuwarten.

Staatliche Behörden und strategische Sicherheit

Wichtig ist, dass das IRIS²-System keine direkte Kopie des gewöhnlichen Starlink darstellt. Es wird in erster Linie speziell für die Bedürfnisse staatlicher Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entwickelt.

Das neue Netzwerk muss hochsichere Kommunikation für kritische Aufgaben, Notfälle, humanitäre Einsätze, Sicherheitsmaßnahmen und die Grenzkontrolle gewährleisten. Eines der Hauptziele des Projekts besteht darin, Europas Abhängigkeit von externen kommerziellen Satellitenbetreibern in strategisch wichtigen Bereichen drastisch zu verringern.

Künftige kommerzielle Perspektiven

Die Europäische Kommission hat alle erforderlichen Vereinbarungen mit europäischen Herstellern und der ESA erfolgreich abgeschlossen. Insbesondere wurden die Kosten der Satelliten sowie der Umfang der Investitionen privater Anleger vollständig genehmigt.

Mit der Zeit werden auch private Unternehmen und gewöhnliche Nutzer auf diese Infrastruktur zugreifen können. Kommerzielles Satelliteninternet soll vor allem in abgelegenen Regionen eingesetzt werden, in denen terrestrische Kommunikationsnetze fehlen oder nicht zuverlässig funktionieren.