EU beginnt mit dem Aufbau eines eigenen Starlink-Systems

·40·Technologie
EU beginnt mit dem Aufbau eines eigenen Starlink-Systems

Die Europäische Kommission hat die endgültige Architektur des sicheren europäischen Satellitenkommunikationssystems IRIS² offiziell genehmigt. Das Projekt gilt vielfach als Europas Antwort auf Starlink und wechselt nun von der Planungsphase in die praktische Umsetzung. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com umfasst die Initiative nun den Aufbau der Satellitenproduktion, die Errichtung der Bodeninfrastruktur sowie die gründliche Vorbereitung der Starts ins All. Die ersten Raumfahrzeuge sollen 2029 in die Umlaufbahn gebracht werden.

Erweiterte Möglichkeiten und neue Architektur

Die endgültige Konfiguration des Projekts fiel deutlich größer aus als ursprünglich geplant. Fachleute beschlossen, der Gruppe weitere 66 Satelliten hinzuzufügen. Damit wird das IRIS²-System insgesamt 348 Raumfahrzeuge umfassen.

Nach Einschätzung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird die Erweiterung des Systems auf diese Größe sein Potenzial für Verteidigung, Sicherheit und schnelle Reaktionen in Notfällen deutlich erhöhen. Erste Dienste sollen bereits während des Netzausbaus angeboten werden, ohne die vollständige Fertigstellung der Konstellation abzuwarten.

Staatliche Behörden und strategische Sicherheit

Wichtig ist, dass das IRIS²-System keine direkte Kopie des gewöhnlichen Starlink darstellt. Es wird in erster Linie speziell für die Bedürfnisse staatlicher Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entwickelt.

Das neue Netzwerk muss hochsichere Kommunikation für kritische Aufgaben, Notfälle, humanitäre Einsätze, Sicherheitsmaßnahmen und die Grenzkontrolle gewährleisten. Eines der Hauptziele des Projekts besteht darin, Europas Abhängigkeit von externen kommerziellen Satellitenbetreibern in strategisch wichtigen Bereichen drastisch zu verringern.

Künftige kommerzielle Perspektiven

Die Europäische Kommission hat alle erforderlichen Vereinbarungen mit europäischen Herstellern und der ESA erfolgreich abgeschlossen. Insbesondere wurden die Kosten der Satelliten sowie der Umfang der Investitionen privater Anleger vollständig genehmigt.

Mit der Zeit werden auch private Unternehmen und gewöhnliche Nutzer auf diese Infrastruktur zugreifen können. Kommerzielles Satelliteninternet soll vor allem in abgelegenen Regionen eingesetzt werden, in denen terrestrische Kommunikationsnetze fehlen oder nicht zuverlässig funktionieren.

StarlinkIRIS²Europäische UnionRaumfahrttechnologieSatelliten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

AMD übernimmt das Startup Taalas, das KI-Modelle in Chips integriertAMD übernimmt das Startup Taalas, das KI-Modelle in Chips integriertHeute, 17:54HMD Touch AI Budget-Smartphone könnte weltweit erscheinenHMD Touch AI Budget-Smartphone könnte weltweit erscheinenHeute, 17:24Noctua hat PC-Gehäuse vermessen: Fehler entdecktNoctua hat PC-Gehäuse vermessen: Fehler entdecktHeute, 16:53SpaceX plant den Bau von Fabriken auf dem Mond zur SatellitenproduktionSpaceX plant den Bau von Fabriken auf dem Mond zur SatellitenproduktionHeute, 16:23Juiced Scrambler Hardtail Elektrofatbike vorgestelltJuiced Scrambler Hardtail Elektrofatbike vorgestelltHeute, 15:21Samsung ISOCELL HPC: 200-MP-Sensor für Aufnahmen ohne Frame-SkippingSamsung ISOCELL HPC: 200-MP-Sensor für Aufnahmen ohne Frame-SkippingHeute, 12:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt