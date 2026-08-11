Der Scaleup-Europe-Fonds soll Europas technologische Souveränität sichern

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Der Scaleup-Europe-Fonds soll Europas technologische Souveränität sichern

Die Europäische Kommission hat den vollständigen Start des 5,7 Milliarden US-Dollar (5 Milliarden Euro) schweren Scaleup-Europe-Fonds bekannt gegeben. Erste Investitionen sollen in den kommenden Wochen erfolgen. Laut ixbt.com stellt die Initiative einen wichtigen Schritt dar, um wachstumsstarke Startups in der Europäischen Union zu unterstützen und ihre Abwanderung ins Ausland zu verhindern. Techcrunch.com berichtet darüber.

Der erste Deal des Fonds wurde bereits am Tag der Ankündigung abgeschlossen und mit ICEYE, einem finnischen Unternehmen für satellitengestützte Aufklärung, vereinbart. Das inzwischen mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar bewertete Startup war das erste Unternehmen, das in seiner Series-F-Runde Unterstützung von Scaleup Europe erhielt. ICEYE-CEO Rafal Modrzewski betonte, dass Raumfahrttechnologien für Regierungen zunehmend zu kritischer Infrastruktur werden. Dank des Fonds müssten Unternehmen Europa nicht verlassen, um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein.

Ein Schritt zur Wahrung der technologischen Souveränität Europas

Die Stärkung der wirtschaftlichen und technologischen Unabhängigkeit Europas gehört zu den wichtigsten Zielen des Fonds. Zwar hat die Region keine Schwierigkeiten, junge Talente zu fördern und erfolgreiche Technologieunternehmen in der Frühphase aufzubauen, doch die für den Aufstieg zu globalen Marktführern erforderliche Finanzierung der späten Wachstumsphase muss häufig im Ausland gesucht werden. Deshalb hat die Europäische Kommission diesen großen öffentlich-privaten Partnerschaftsfonds geschaffen, um diese Lücke zu schließen.

Im Gegensatz zu Programmen unter der Verwaltung traditioneller europäischer Institutionen wird Scaleup Europe von privaten Investoren unterstützt und von dem im offenen Auswahlverfahren ausgewählten Vermögensverwalter Shrivedman EQT geführt. Auch führende Investmentgesellschaften wie Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners und Atomico hatten sich um das Mandat beworben.

Künftige Schwerpunkte und Finanzierungsvolumen

EQT-CEO Per Franzen bezeichnete die Initiative als historisch bedeutend für Europa. Seinen Worten zufolge besteht die Hauptaufgabe darin, erfolgreiche Unternehmen aus der Frühphase zu globalen Marktführern zu entwickeln und dabei ihre europäischen Wurzeln zu bewahren. Die Kommission hat dem Fondsmanager weitreichende Befugnisse für Investitionen in die folgenden strategischen Bereiche erteilt:

  • Deep Technologies (Deep Tech)
  • Biowissenschaften und Biotechnologie
  • Saubere Technologien und Energie
  • Fortschrittliche Fertigung, Robotik und Halbleiter
  • Digitale Technologien und die Raumfahrtindustrie
Derzeit ist unklar, wie viel Kapital Scaleup Europe insgesamt eingeworben hat. Der erste Abschluss erfolgte jedoch mit einer Investition der Europäischen Kommission in Höhe von 1 Milliarde Euro (rund 1,15 Milliarden US-Dollar) sowie mit Unterstützung institutioneller Co-Investoren aus ganz Europa. EQT verwaltet Vermögenswerte von mehr als 300 Millionen US-Dollar und wird den Fonds weiterhin zu seinen endgültigen Fundraising-Zielen führen, indem das Unternehmen einen beträchtlichen Teil seines eigenen Kapitals investiert.

Scaleup EuropeICEYETechnologieInvestitionenEuropäische Union
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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