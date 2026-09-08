Legendäre Nokia Asha-Serie kehrt auf der Android-Plattform zurück

HMD Global hat offiziell die berühmte Marke Asha zurückgebracht, die zuvor von Nokia für erschwingliche Mobilgeräte verwendet wurde. Laut Ixbt.com wurde das erste neue Gerät der wiederbelebten Serie, das HMD Asha 305 Smartphone, vorgestellt. Dieses Gadget erregt Aufmerksamkeit als einfaches und kostengünstiges Gerät, das auf modernem Android basiert, sich jedoch vom traditionellen Ansatz entfernt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Anfang der 2010er Jahre besetzten Nokia Asha-Geräte den Zwischenmarkt zwischen einfachen Tastenhandys und teureren Smartphones. HMD versucht nun, genau dieses Konzept auf die moderne Android-Plattform zu übertragen. Das neue Smartphone dürfte aufgrund seiner Einfachheit und Wirtschaftlichkeit besonders für Nutzer in Schwellenländern interessant sein.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Das Gerät ist mit einem 5-Zoll IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 854 × 480 Pixeln ausgestattet. Die Hardware basiert auf dem Unisoc T137 Prozessor. Zudem verfügt das Modell über 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher, was für einfache tägliche Aufgaben ausreicht.

Das Modell Asha 305 zeichnet sich auch durch seine Einfachheit bei den Kameras aus. Sowohl die Haupt- als auch die Frontkamera sind mit 2 MP Sensoren ausgestattet. Das Gerät hat eine Dicke von 10,2 mm und wiegt 145 Gramm. Zum Verkaufsstart werden Gehäusevarianten in Schwarz und leuchtendem Grün angeboten.

Autonomie und Software

Das Smartphone wird von einem 2500 mAh Akku betrieben und unterstützt nur 5 W Ladeleistung. Dank stromsparender Komponenten verspricht der Hersteller jedoch eine autonome Laufzeit von bis zu 32 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Was die Software betrifft, so läuft das Gerät auf einem speziellen Pulse OS, das auf Android basiert. Einer der wichtigsten Aspekte ist, dass das Smartphone keine Google-Dienste oder den Google Play Store besitzt. Stattdessen bietet HMD einen eigenen Katalog mit leichtgewichtigen Apps wie TikTok an.

Der genaue Preis und das Veröffentlichungsdatum des HMD Asha 305 Smartphones wurden noch nicht bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen diese Informationen in Kürze preisgibt.