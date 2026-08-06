SpaceX reserviert seine Raketen für Starlink und bringt den Markt in Bedrängnis

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX setzt seine Falcon-9-Raketen für den Ausbau des globalen Starlink-Satellitennetzes ein und schränkt dadurch die Möglichkeiten externer Kunden drastisch ein. Laut ixbt.com ist diese Situation für viele Start-ups und andere Betreiber in der Raumfahrtindustrie zu einer ernsthaften Herausforderung geworden und zwingt sie, jahrelang auf künftige Starts zu warten. Wie Ixbt.com berichtet .

Statistiken zufolge entfielen 2020 54 Prozent der Falcon-9-Starts auf Starlink-Missionen, während dieser Anteil bis 2026 auf etwa 79 Prozent stieg. Infolgedessen wurden mehrere große Satellitenunternehmen davor gewarnt, dass Startplätze für den Transport ihrer Systeme ins All erst 2028–2029 verfügbar würden.

Finanzielle Prioritäten und das Geschäftsmodell

Der besonderen Geschäftsmodell von SpaceX trägt zu dieser Situation bei. Für ein Unternehmen, das gleichzeitig ein großer kommerzieller Startanbieter und Eigentümer der weltweit größten Satellitenkonstellation ist, ist es deutlich profitabler, die eigenen Systeme ins All zu bringen. Das Starlink-Projekt erzielte 2025 rund 11,4 Milliarden Dollar Umsatz und steuerte damit 60 Prozent zu den Gesamteinnahmen von SpaceX bei, während das traditionelle Raketengeschäft rund 4,1 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftete.

Das Unternehmen hat in seinen Unterlagen offen erklärt, dass es seine eigenen Nutzlasten gegenüber US-Regierungsaufträgen und kommerziellen Kunden bevorzugen kann. Mit dem Ausbau des Starlink-Netzes wird dieser Anreiz immer stärker. Gleichzeitig sind bereits mehr als 500 US-Unternehmen am Markt tätig, die Satelliten entwickeln. Die Gesamtinvestitionen in diese Unternehmen werden seit 2000 auf 50 Milliarden Dollar geschätzt.

Alternativen der Branche und Zukunftsperspektiven

Für die meisten jungen Unternehmen bleibt Falcon 9 derzeit die praktikabelste und günstigste Möglichkeit, ihre Systeme in die Umlaufbahn zu bringen. Steigende Preise verschärfen die Lage jedoch zusätzlich: Während die Kosten für einen einzelnen Start 2013 auf rund 54 Millionen Dollar geschätzt wurden, liegen sie inzwischen bei 74 Millionen Dollar. Das Problem betrifft nicht nur Start-ups, sondern auch Amazons Projekt für Satelliteninternet, da die Flüge der Vulcan-Raketen von United Launch Alliance vorübergehend ausgesetzt worden waren.

Angesichts der entstandenen Knappheit sind die Akteure der Branche gezwungen, nach neuen Alternativen zu suchen. So kündigte Rocket Lab beispielsweise an, den Satellitenbetreiber Iridium für 8 Milliarden Dollar zu übernehmen, um die Kontrolle über seine Infrastruktur zu stärken. Es wird erwartet, dass sich diese Einschränkungen erst abschwächen, wenn die schwere Starship-Rakete regelmäßig eingesetzt wird und SpaceX seine gesamte Startkapazität deutlich erhöht.