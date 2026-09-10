China startet 2028 Mission zur Rückführung von Mars-Proben

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China startet 2028 Mission zur Rückführung von Mars-Proben

China bereitet sich intensiv auf die Mission Tianwen 3 vor, eines der komplexesten interplanetaren Projekte in seiner Geschichte. Laut ixbt.com sieht diese ehrgeizige Initiative vor, etwa 500 Gramm Bodenproben vom Roten Planeten zur Erde zu bringen. Sollte dieser wissenschaftliche Schritt gelingen, wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltraumforschung erwartet. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Experten schätzen, dass die Hauptstartphase der Mission für Ende 2028 geplant ist. In diesem Zeitraum öffnet sich das günstigste astronomische Fenster für einen Flug zum Mars. Zur Umsetzung des Projekts beabsichtigt China, zwei schwere Long March 5 Raketen vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan einzusetzen. Die Geräte befinden sich derzeit in der Prototypenentwicklungsphase.

Wissenschaftliche Ziele und Erkundung

Wie Hou Zengqian, leitender Wissenschaftler des Projekts Tianwen 3, betonte, besteht die Hauptaufgabe darin, Spuren von antikem Leben auf dem Mars zu finden. Wissenschaftler suchen nach Anzeichen von Mikroorganismen, die frühen Organismen auf der Erde ähneln könnten. Gleichzeitig schließen die Forscher nicht aus, dass biologische Spuren gefunden werden könnten, die sich unabhängig von der Evolution auf der Erde entwickelt haben.

Der Landeplatz ist noch nicht vollständig festgelegt; eine endgültige Entscheidung wird bis Ende 2026 erwartet. Bei der Auswahl werden das geologische Alter der Oberfläche, Beweise für früheres Wasser sowie lebensfreundliche Bedingungen berücksichtigt. Parallel dazu erstellen Experten eine geologische Karte des Mars der neuen Generation.

Planetenschutz und Laborforschung

Bei der Umsetzung des Projekts wird dem Planetenschutz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In Hefei, China, ist der Bau eines speziellen Labors zur Analyse der mitgebrachten Proben geplant. Diese Einrichtung muss einen doppelten Schutz gewährleisten: Erstens den Schutz des Marsbodens vor Kontamination durch terrestrische Organismen und zweitens die Verhinderung des Austritts potenziell gefährlicher Komponenten in die Biosphäre der Erde.

China hat erklärt, dass es während des gesamten Programms die COSPAR-Richtlinien zum Planetenschutz strikt einhalten wird. Ohne solche Maßnahmen könnten die Ergebnisse der Forschung zur Suche nach Lebensspuren in Frage gestellt werden. Im Labor werden die Bodenbehälter geöffnet, verarbeitet, analysiert und biologische Risiken bewertet.

Wenn alle Pläne fristgerecht umgesetzt werden, könnte Tianwen 3 die erste erfolgreiche Mission werden, die Material direkt von der Marsoberfläche zur Erde bringt. Da ein ähnliches Programm der NASA derzeit in Frage steht, bewerten Experten dies als wichtigen Wendepunkt im Weltraumrennen. Selbst wenn keine Lebensspuren gefunden werden, werden die Proben dazu dienen, die geologische Geschichte und den Klimawandel des Planeten tiefgreifend zu erforschen.

MarsChinaWeltraumTianwen 3Wissenschaftliche Forschung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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