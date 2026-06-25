NASA Perseverance bestätigt komplexe organische Verbindungen auf dem Mars

Der Perseverance-Rover der NASA hat im Jezero-Krater auf dem Roten Planeten, in einem Gebiet, das vor mehreren Milliarden Jahren ein See war, komplexe organische Moleküle nachgewiesen. Diese Entdeckung schlägt ein neues Kapitel im Verständnis darüber auf, wie bewohnbar der Mars in der Vergangenheit war. In der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, dass organische Stoffe in den geologischen Schichten des Planeten über lange Zeit erhalten bleiben können. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Untersuchungen wurden im westlichen Teil des Kraters durchgeführt – in der Neretva-Region, die als antikes Flussdelta und ehemaliges Seebecken gilt. Mithilfe seines hochpräzisen SHERLOC-Spektrometers analysierte Perseverance hunderte von Proben und Gesteinen. Dabei wurde die Existenz großer Kohlenstoff-Makromoleküle und komplexer organischer Verbindungen festgestellt, selbst in Schichten, die der offenen Umgebung ausgesetzt waren.

Lebenszeichen oder chemischer Prozess?

Wissenschaftler betonen, dass es noch zu früh ist, eine endgültige Schlussfolgerung über den Ursprung dieser organischen Stoffe zu ziehen. Sie könnten sowohl durch biologische (vitale) als auch durch abiotische (geochemische) Prozesse entstanden sein. Dass solche komplexen Moleküle trotz der starken Strahlung und des unwirtlichen Klimas des Mars überlebt haben, versetzt Experten jedoch in Erstaunen.

Laut der Agentur TASS stimmen diese Funde mit Daten aus verschiedenen Punkten des Mars überein. Zuvor hatte der Curiosity-Rover in einer anderen Region, 3.000 Kilometer vom Jezero-Krater entfernt, ebenfalls organische Stoffe gefunden. Dies deutet darauf hin, dass komplexe Organik auf dem gesamten Planeten weit verbreitet sein könnte.

Im Rahmen der Perseverance-Mission führte der Fund ungewöhnlicher Mineralien und potenzieller Biosignaturen (Spuren von Leben) in genau diesem Gebiet im Jahr 2025 zu einer Vertiefung der Forschung. Sollten diese Stoffe tatsächlich das Ergebnis der Aktivität alter Mikroorganismen sein, würde dies die Vorstellung der Menschheit über ihren Platz im Universum grundlegend verändern.

In der aktuellen Phase setzen Wissenschaftler ihre Untersuchungen in den folgenden Hauptrichtungen fort:

Untersuchung der genauen chemischen Zusammensetzung der organischen Verbindungen;

Analyse, wie sie in den Schichten erhalten geblieben sind;

Prüfung der Wahrscheinlichkeit eines biologischen Ursprungs der Stoffe;

Vorbereitung auf Laboranalysen, die durchgeführt werden, wenn diese Proben in Zukunft zur Erde gebracht werden.

Diese Entdeckung stärkt die Hypothese, dass es auf dem Mars einst Leben gab. Obwohl es derzeit unmöglich ist, definitiv zu sagen, dass „Leben gefunden wurde“, gelten die entdeckten komplexen Moleküle als grundlegende Bausteine des Lebens. Die Perseverance-Mission arbeitet weiter daran, die Geheimnisse des Roten Planeten zu lüften, und jede neue Probe bringt uns der Antwort auf die zentrale Frage näher.