In Südkorea wurde ein Roboter entwickelt, der sich an Wänden und Decken bewegen kann

·4·Technologie
In Südkorea wurde ein Roboter entwickelt, der sich an Wänden und Decken bewegen kann

In Südkorea wurde ein vierbeiniger Roboter namens Diden Spider entwickelt, der für gefährliche und komplexe Aufgaben im Schiffbau konzipiert ist. Mithilfe starker Magnete an seinen Beinen kann er an Metalloberflächen haften und sich an vertikalen Wänden, gekrümmten Stahlkonstruktionen und sogar an Decken bewegen.

Der Roboter wurde von Diden Robotics entwickelt und wird für Aufgaben wie Schweißen, Inspektionen und andere Arbeiten im Schiffbau angepasst. Einer seiner Hauptvorteile ist die Fähigkeit, Orte zu erreichen, die für Menschen zu eng, zu hoch oder zu gefährlich sind.

Diden Spider wurde bereits in der Werft von Samsung Heavy Industries getestet. Während der Tests demonstrierte der Roboter seine Fähigkeit, sich entlang der im Schiffbau verwendeten Stahlkonstruktionen zu bewegen und Schweißarbeiten durchzuführen.

Experten betonen, dass solche Roboter in Zukunft dazu beitragen könnten, gefährliche und repetitive Aufgaben im Schiffbau zu automatisieren. Diden Robotics arbeitet zudem daran, die Technologie über das Schweißen hinaus auch für Inspektionen und andere industrielle Prozesse weiterzuentwickeln.

Diden SpiderDiden RoboticsSamsung Heavy IndustriesIndustrieroboterSchiffbau
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schweizer Wissenschaftler entwickeln eine Roboterhand, die auf Fingern läuftSchweizer Wissenschaftler entwickeln eine Roboterhand, die auf Fingern läuft28 September 02:22China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)13 September 12:20In China wurde ein Roboter entwickelt, der ein Pferd ersetzen könnteIn China wurde ein Roboter entwickelt, der ein Pferd ersetzen könnte24 August 21:33Online-Händler Samokat testet Zustellung durch Roboter-KuriereOnline-Händler Samokat testet Zustellung durch Roboter-Kuriere7 Juli 16:22Xiaomi stellt Flaggschiff Robot Vacuum 6 Max mit 35.000 Pa vorXiaomi stellt Flaggschiff Robot Vacuum 6 Max mit 35.000 Pa vor25 Juni 22:56Honor startet Vorbestellungen für einzigartiges Robot Phone: Roboter-Kamera aus TitanHonor startet Vorbestellungen für einzigartiges Robot Phone: Roboter-Kamera aus Titan18 Juli 13:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse