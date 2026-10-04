In Südkorea wurde ein Roboter entwickelt, der sich an Wänden und Decken bewegen kann

In Südkorea wurde ein vierbeiniger Roboter namens Diden Spider entwickelt, der für gefährliche und komplexe Aufgaben im Schiffbau konzipiert ist. Mithilfe starker Magnete an seinen Beinen kann er an Metalloberflächen haften und sich an vertikalen Wänden, gekrümmten Stahlkonstruktionen und sogar an Decken bewegen.

Der Roboter wurde von Diden Robotics entwickelt und wird für Aufgaben wie Schweißen, Inspektionen und andere Arbeiten im Schiffbau angepasst. Einer seiner Hauptvorteile ist die Fähigkeit, Orte zu erreichen, die für Menschen zu eng, zu hoch oder zu gefährlich sind.

Diden Spider wurde bereits in der Werft von Samsung Heavy Industries getestet. Während der Tests demonstrierte der Roboter seine Fähigkeit, sich entlang der im Schiffbau verwendeten Stahlkonstruktionen zu bewegen und Schweißarbeiten durchzuführen.

Experten betonen, dass solche Roboter in Zukunft dazu beitragen könnten, gefährliche und repetitive Aufgaben im Schiffbau zu automatisieren. Diden Robotics arbeitet zudem daran, die Technologie über das Schweißen hinaus auch für Inspektionen und andere industrielle Prozesse weiterzuentwickeln.