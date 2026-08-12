Uber verkauft seine gesamte Beteiligung an der autonomen Lieferfirma Serve Robotics

Das Technologieunternehmen Uber hat seine gesamte Beteiligung an Serve Robotics verkauft, einem Hersteller autonomer Lieferroboter. Wie ixbt.com unter Berufung auf offizielle Finanzdokumente berichtet, auf die Bloomberg aufmerksam gemacht hat, könnte dieser Schritt das Ende der langjährigen Partnerschaft zwischen den Unternehmen markieren und auf zunehmende Unterschiede in ihren Geschäftsansätzen hindeuten. Techcrunch.com berichtet .

Den vorliegenden Daten zufolge dauerte Ubers Ausstieg bei Serve Robotics bereits seit einem Jahr an. Regulatorische Unterlagen zeigen, dass der große Fahrdienst- und Lieferanbieter seine Beteiligung im Laufe des Jahres 2025 schrittweise reduziert hatte. Dennoch kam der endgültige Verkauf für das Robotik-Startup überraschend; es erfuhr davon erst, als die Transaktion offiziell bekannt gegeben wurde.

Von der Partnerschaft zur Trennung der Wege

Serve Robotics wurde ursprünglich auf Grundlage von Postmates X gegründet, einer Tochtergesellschaft von Postmates. Nachdem Uber Postmates 2020 für 2,65 Milliarden Dollar übernommen hatte, wurde die Robotiksparte ein Jahr später als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert. In der Anfangsphase unterstützte Uber das Startup nicht nur, sondern unterzeichnete 2022 auch eine strategische Vereinbarung über dessen Lieferroboter für Gehwege.

Die Unternehmen planten, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen und im Mai 2023 bis zu 2.000 Serve-Roboter über die Uber-App in mehreren US-Märkten einzusetzen. Mit der Zeit begannen sich die beiden Unternehmen jedoch bei ihren Geschäfts- und Entwicklungsstrategien voneinander zu entfernen.

Finanzkennzahlen und Differenzen

Der Gründer und CEO von Serve Robotics, Ali Kashani, legte die Einzelheiten bei der Besprechung der Ergebnisse des zweiten Quartals offen. Seinen Angaben zufolge war das über Uber abgewickelte Liefervolumen vom ersten Quartal 2022 bis zum Jahresbeginn 17 Quartale in Folge gewachsen. Im zweiten Quartal kehrte sich dieser positive Trend jedoch erstmals um, da die Nutzung der Roboter hinter den Erwartungen zurückblieb.

Kashani betonte, dass die beiden Unternehmen unterschiedliche Vorstellungen von Betriebsmodellen zur Erweiterung einer gemeinsamen autonomen Flotte hätten, unter anderem bei der Koordinierung der Flotte und der Integration von Händlern. Gleichzeitig stieg das Arbeitsvolumen mit einem anderen Essenslieferpartner innerhalb eines einzigen Quartals um nahezu 50 %.

Vor dem Hintergrund dieser Differenzen und unterschiedlichen Geschäftsausrichtungen plant Serve Robotics nicht, die Partnerschaftsvereinbarung mit Uber zu verlängern, die Anfang 2027 ausläuft. Uber hat sich zu der Situation bislang nicht offiziell geäußert.