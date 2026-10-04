Honor stellt das erschwingliche und leistungsstarke Tablet Pad X7b vor

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Honor stellt das erschwingliche und leistungsstarke Tablet Pad X7b vor

Die Marke Honor hat ihr Sortiment an erschwinglichen Geräten um das neue Tablet Honor Pad X7b erweitert. Laut ixbt.com wird dieses Gadget mit modernem Metallgehäuse und großem Akku für nur 135 Dollar angeboten und dürfte eine wettbewerbsfähige Option in seiner Klasse werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Gerät ist mit einem hochwertigen 9,7-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 2052×1152 Pixeln bietet. Die Bildwiederholrate des Bildschirms von 90 Hz sorgt für eine flüssigere Bedienung der Benutzeroberfläche.

Display-Funktionen und Leistung

Nach Angaben des Herstellers liegt die Bildschirmhelligkeit bei 500 Nits und deckt 100 Prozent des sRGB-Farbraums ab. Das Display, das fast 81 Prozent der Vorderseite einnimmt, bietet komfortable Bedingungen für den Multimedia-Konsum.

Das Tablet wird von einem Qualcomm Snapdragon 685 Prozessor angetrieben. Das Gerät verfügt über 4 GB RAM, wobei eine Erweiterung um weitere 4 GB durch Flash-Speicher möglich ist. Die interne Speicherkapazität beträgt 128 GB.

Speicher- und Autonomie-Indikatoren

Für den Benutzerkomfort verfügt das Gerät über einen speziellen Slot für eine microSD-Karte, mit dem der Speicher auf bis zu 2 TB erweitert werden kann. Dies ermöglicht das problemlose Speichern zahlreicher Dateien und Anwendungen.

Einer der Hauptvorteile des Gadgets ist der 8000 mAh Akku. Laut Honor ermöglicht dieser Akku bis zu 16 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe oder bis zu 21 Stunden Lesen von E-Books. Im Standby-Modus kann das Gerät bis zu 82 Tage durchhalten.

Das Gehäuse ist 8,48 mm dick und wiegt 447 Gramm. Das neue Tablet ist derzeit auf der globalen Website des Herstellers gelistet und wurde zunächst auf dem Markt in Saudi-Arabien eingeführt.

Die Basisversion dieses Modells kostet etwa 135 Dollar (499 Rial). Zudem wurde bekannt gegeben, dass die Version mit 128 GB Flash-Speicher und LTE-Modul 185 Dollar kostet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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