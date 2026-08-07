Honor MagicPad 4 Tablet übertrifft die Konkurrenz von Apple und Samsung

Der Wettbewerb auf dem modernen Markt für Flaggschiff-Tablets wird immer härter. Honors neues Gerät, das Honor MagicPad 4, wurde kürzlich unabhängigen Tests unterzogen und mit den Produkten seiner wichtigsten Konkurrenten Apple und Samsung verglichen. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Tests wurden von einer unabhängigen Expertengruppe von ixbt.com gemeinsam mit dem bekannten Regisseur Anton Maslov durchgeführt und lieferten unabhängig vom Einfluss des Herstellers objektive Ergebnisse. Die Experten unterzogen die Displays und Audiofunktionen der Geräte ausführlichen Labortests.

Displayfunktionen und Laborergebnisse

Laut ixbt.com belegte das Honor MagicPad 4 bei der Displayqualität den ersten Platz unter den drei Geräten. Das Gerät erzielte durchschnittlich 4,50 Punkte und ließ seine Konkurrenten Samsung Galaxy Tab S11 (4,12 Punkte) und Apple iPad Air 11″ (4,08 Punkte) hinter sich.

Das Tablet überzeugte mit seiner hohen Helligkeit: Im SDR-Modus erreichte es 674 kd/m² und bei hellem Tageslicht 768 kd/m². Zum Vergleich: Beide wichtigsten Konkurrenten kommen auf etwa 480 kd/m². Außerdem flimmert das Display bei keiner Helligkeitsstufe und unterstützt 120 Hz, beim Spielen sogar 165 Hz.

Die Experten stellten jedoch auch einige Nachteile fest. Insbesondere waren die Reflexionseigenschaften des MagicPad 4 etwas schlechter als die des iPad Air. Im Standardmodus sind die Farben übersättigt, doch mit dem Profil „Normal“ entspricht der Farbumfang dem sRGB-Standard.

Klangqualität und Einschätzung des Regisseurs

Bei den Audiofunktionen fielen die Bewertungen etwas zurückhaltender aus. Honor und das Galaxy Tab S11 erreichten bei der Lautstärke jeweils 72 dBA, während das iPad Air 5 dB leiser war. Honors Spatial-Audio-System mit acht Lautsprechern besitzt die IMAX Enhanced-Zertifizierung und liefert einen natürlichen Klang.

Anton Maslov, Regisseur der Filme „Vampire der mittleren Spur“ und „Der letzte Bogatyr. Kolobok“, sah seinen eigenen Film auf dem Tablet und betonte, dass Farben genauso präzise wie in professionellen Kinos wiedergegeben werden. Seinen Worten zufolge verliert das Display auch im Freien nichts von seiner Farbbrillanz.

Zu den technischen Daten: Das Gerät verfügt über ein 12,3-Zoll-OLED-Display mit 3000x1920 Pixeln, eine Dicke von 4,8 mm und ein Gewicht von 450 Gramm. Zusammen mit der mitgelieferten Tastatur und dem Eingabestift beträgt das Gesamtgewicht etwa 852 Gramm.