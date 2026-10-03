Fehlfunktionen bei neuen Flaggschiffen beobachtet

In chinesischen sozialen Medien verbreiten sich Berichte über schwerwiegende Probleme bei modernen Smartphones, die mit den neuesten Flaggschiff-Prozessoren betrieben werden. Laut Ixbt.com betrifft dies Geräte, die mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Chipsatz ausgestattet sind, wobei Nutzer ihre große Unzufriedenheit über deren Stabilität äußern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass diese Probleme, auf die ein bekannter Insider unter dem Pseudonym Schrodinger aufmerksam gemacht hat, vor allem Besitzer der Modelle Honor Magic 9 Pro Max und Xiaomi 18 Pro beunruhigen. Käufer dieser Geräte verheimlichen nicht, dass sie im täglichen Gebrauch mit einer Reihe von Unannehmlichkeiten konfrontiert sind.

Hauptmängel bei der Smartphone-Leistung

Den Nutzerbeschwerden zufolge werden bei den Flaggschiff-Smartphones folgende Fehlfunktionen beobachtet:

Unerwartetes Schließen von Anwendungen und grafikintensiven Spielen;

Allgemeine Instabilität des Systems;

Spontane Neustarts des Geräts;

Plötzlicher und deutlicher Anstieg der Gehäusetemperatur.

Derzeit werden die genauen Ursachen der oben genannten Probleme offiziell untersucht und sind noch nicht vollständig geklärt. Experten vermuten, dass diese Fehlfunktionen direkt mit der Architektur des neuen System-on-Chip (Chipsatz) zusammenhängen könnten.

Gleichzeitig wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das Problem nicht nur am Prozessor selbst liegt, sondern durch Fehler in der Software (Firmware) spezifischer Smartphone-Modelle verursacht wird. Ingenieure führen derzeit eine eingehende Analyse durch.

Interessanterweise liegen derzeit keine derartigen Beschwerden über Flaggschiff-Modelle vor, die mit den neuen Dimensity 9600 und Dimensity 9600 Pro Prozessoren des Hauptkonkurrenten Mediatek betrieben werden. Dies deutet darauf hin, dass die Probleme spezifisch für das Qualcomm-Produkt sind.