Astronomen machen die erste Aufnahme eines wachsenden Protoplaneten

Ein internationales Astronomenteam hat zum ersten Mal in der Geschichte eine direkte Aufnahme eines wachsenden Protoplaneten gemacht, der Gas und Staub um sich herum ansammelt. Die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie ermöglicht die praktische Beobachtung von Prozessen, die lange Zeit nur theoretisch untersucht wurden, und markiert einen Meilenstein in der Planetenforschung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com befindet sich dieses Objekt namens WISPIT 2b 430 Lichtjahre von der Erde entfernt. Seine Masse entspricht etwa dem Fünffachen des Jupiter, und es umkreist seinen Zentralstern in einer Entfernung von 57 astronomischen Einheiten, fast doppelt so weit wie die Neptunbahn. Diese einzigartige Aufnahme wurde mit dem ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) Radioteleskop-Verbund in der chilenischen Atacama-Wüste gemacht.

Bisher wurde der Prozess der Planetenentstehung nur durch theoretische Modelle und Computersimulationen dargestellt. Der allgemeinen wissenschaftlichen Theorie zufolge kollabiert eine riesige Masse aus Gas und Staub zu einer rotierenden Scheibe, in der kleine feste Körper kollidieren und anwachsen. Infolgedessen bilden sich erdähnliche Planeten näher am Stern, während Gasriesen weiter entfernt entstehen. Die direkte Beobachtung dieses Prozesses war jedoch bisher niemandem gelungen.

Strukturen in der protoplanetaren Scheibe und ihre Geheimnisse

Miriam Benisti, Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Deutschland und eine der Studienleiterinnen, erklärte die beobachteten Prozesse: „Wir können genau sehen, wie beide Planeten ihre Umgebung formen. Während WISPIT 2c eine Lücke gebildet hat, hat WISPIT 2b eine Rinne erzeugt. Um WISPIT 2b herum haben wir Gaswirbel identifiziert, die in Simulationen der Wechselwirkung zwischen Scheibe und Planet vorhergesagt, aber noch nie zuvor beobachtet wurden.“

In der Fachsprache unterscheiden sich die Begriffe Lücke und Rinne in einer protoplanetaren Scheibe deutlich. Eine Lücke bezeichnet einen Bereich, der fast vollständig von Material befreit ist – eine solche Zone wurde von dem Begleiter WISPIT 2c, der eine Masse von 8 bis 12 Jupitermassen hat, auf einer Umlaufbahn von 15 astronomischen Einheiten erzeugt. Eine Rinne ist ein Bereich geringerer Dichte, in dem noch genügend Material vorhanden ist, damit der Protoplanet weiter wachsen kann.

Das Zeitalter der High-Tech-Beobachtungen

Der ALMA-Verbund erreichte diese hohe Auflösung durch die Bündelung der Daten von 66 einzelnen Antennen zu einem einzigen, riesigen Interferometer. Diese komplexe Architektur ermöglichte die detaillierte Untersuchung von Merkmalen, die für ein einzelnes Instrument unerreichbar wären, insbesondere die Struktur der Gasströme um das Objekt. Mithilfe der Doppler-Visualisierungsmethode wurde die Gasbewegung im Bild in Rot und Blau dargestellt.

Es sei daran erinnert, dass WISPIT 2b im August 2025 entdeckt wurde, während sein Begleiter WISPIT 2c im März 2026 identifiziert wurde. Dieses Bild, das den Akkretionsprozess – eines der zentralen Rätsel der Planetenentstehung, bei dem kleine Teilchen zu massiven Körpern verschmelzen – direkt veranschaulicht, dient als wertvolle Datenquelle für die praktische Überprüfung theoretischer Modelle.