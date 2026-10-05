Ukraine arbeitet an der Entwicklung eines eigenen Starlink-Analogons

·6·Technologie
Ukraine arbeitet an der Entwicklung eines eigenen Starlink-Analogons

Die Ukraine hat ein Projekt zur Schaffung eines eigenen nationalen Satellitensystems gestartet, wobei sich diese Initiative derzeit noch im Anfangsstadium befindet. Dies gab die ukrainische Führung während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler bekannt, berichtet ixbt.com. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bislang haben offizielle Stellen keine weiteren Details zu den technischen Spezifikationen oder dem Zeitplan für die Umsetzung dieses Projekts bekannt gegeben. Insbesondere bleibt unklar, wie die Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden sollen und welche Ressourcen dafür eingesetzt werden.

Politische Entscheidung und technologischer Hintergrund

Laut der Quelle topwar.ru wurde die Entscheidung zur Entwicklung dieses Projekts nach politischen Veränderungen in den USA getroffen, nachdem Elon Musk und Donald Trump der ukrainischen Seite die Nutzung des Starlink-Systems für Angriffe tief in russisches Territorium untersagt hatten. Diese Situation veranlasste Kiew dazu, nach Wegen zu suchen, eine eigene Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen.

Zur Information: Starlink ist ein globales Satelliten-Internetsystem, das von der amerikanischen Firma SpaceX entwickelt und betrieben wird und weltweit weit verbreitet ist. Gleichzeitig entwickeln auch andere Länder in der Region ähnliche Projekte. Insbesondere wird berichtet, dass in Russland das Unternehmen Bureau 1440 ein erdnahes Satellitenkommunikationssystem namens Rassvet aufbaut.

Die Bedeutung der Satellitenkommunikation

Satellitenkommunikationsdienste sind in der Ukraine derzeit sehr gefragt. Solche Technologien spielen nicht nur in strategischen Bereichen eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Versorgung der Bevölkerung mit Internet.

Den Prognosen von Veon zufolge könnte die Zahl der Starlink-Nutzer in der Ukraine bis Ende dieses Jahres etwa 12 Millionen Menschen erreichen. Dies zeigt, wie hoch der Bedarf an modernen Kommunikationstechnologien im Land ist.

Die Schaffung eines neuen nationalen Satellitensystems könnte in Zukunft ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Kommunikationssicherheit und Unabhängigkeit der Ukraine sein, doch der Erfolg des Projekts wird von seinen technischen und finanziellen Möglichkeiten abhängen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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