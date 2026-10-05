Neues Bild von Starlink V3 Satelliten im Weltraum aufgenommen

Die von SpaceX in die Umlaufbahn gebrachten Starlink V3 Satelliten der neuen Generation haben begonnen, aktiv an Höhe zu gewinnen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Laut ixbt.com wurde erstmals ein Bild dieser riesigen Geräte im Weltraum erfolgreich aufgenommen, und ihre Bewegung wird nun von Experten überwacht. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Es wird berichtet, dass die ersten Starlink V3 Einheiten, die im Rahmen des 14. Testflugs der Starship Rakete ins All geschickt wurden, etwa eine Woche nach dem Start eine Zwischenumlaufbahn erreichten. Sie sind von ihrem Ausgangspunkt um 19 Kilometer aufgestiegen und bewegen sich derzeit in einer Höhe von etwa 295 Kilometern. Zudem setzen vier weitere Einheiten den Prozess des eigenständigen Erreichens der Zielhöhe fort.

Argon-Triebwerke und ihre Einzigartigkeit

Der bekannte Astrophysiker Jonathan McDowell stellt fest, dass die relativ langsame Bewegung der Satelliten und der schrittweise Höhenaufstieg direkt mit ihrem technischen Design zusammenhängen. Die Geräte nutzen spezielle Hall-Effekt-Elektrotriebwerke, die mit Argongas betrieben werden.

Obwohl diese Triebwerke eine hohe Effizienz aufweisen, ist ihr Schub recht gering. Daher dauert der Prozess der Bahnänderung länger als bei herkömmlichen chemischen Triebwerken. Dennoch wird die Argon-Technologie in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung langfristiger und kosteneffizienter Flüge spielen.

Das erste Bild im Weltraum und seine Bedeutung

Parallel zu den orbitalen Prozessen präsentierte das Unternehmen HEO am 30. September das erste Bild einer Starlink V3 Einheit im Weltraum. Die Aufnahme wurde von einem anderen Satelliten aus einer Entfernung von 230 Kilometern gemacht, mit einer Auflösung von etwa 34 Zentimetern pro Pixel.

Auf den Aufnahmen sind der Hauptkörper des Satelliten der neuen Generation sowie die beiden ausgeklappten Solarpaneele deutlich zu erkennen. HEO-Experten gaben an, dass sich das Starlink-Gerät in der für die Phase des Höhenaufstiegs erwarteten Ausrichtung befand.

Testzeitraum und Zukunftspläne

Wenn sich die Starlink V3 Einheiten ihren permanenten Arbeitsumlaufbahnen nähern, wird das HEO-Netzwerk in der Lage sein, sie noch genauer zu beobachten. Dies wird wertvolle Daten für die detaillierte Untersuchung der Bewegungen dieser neuen Satellitenart liefern.

Es ist erwähnenswert, dass die erste Gruppe von Starlink V3 Satelliten derzeit einen experimentellen Status hat. Die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat SpaceX die Erlaubnis erteilt, diese Tests für 60 Tage durchzuführen. Daher werden diese Geräte derzeit noch nicht für kommerzielle Internetdienste für Endnutzer verwendet.