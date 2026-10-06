SpaceX könnte eigene Glasfaserausrüstung herstellen

SpaceX, ein Gigant der Luft- und Raumfahrtindustrie, prüft die Möglichkeit, Glasfaserausrüstung für sein Starlink-Projekt und zukünftige Recheninfrastrukturen eigenständig herzustellen. Laut ixbt.com würde das Unternehmen bei einer Umsetzung dieses Plans seine erfolgreiche Strategie auch auf den Telekommunikationssektor ausweiten. Dies berichtet Ixbt.com .

Es ist bekannt, dass das von Elon Musk geführte Unternehmen bereits in der Vergangenheit erfolgreich auf ein Modell der vertikalen Integration gesetzt hat, um die Abhängigkeit von externen Zulieferern in der Raketenproduktion drastisch zu reduzieren. Derzeit ist SpaceX gezwungen, einen Teil seiner Glasfaserprodukte von externen Anbietern zu beziehen.

Zu diesen Partnern zählen das bekannte amerikanische Unternehmen Corning sowie große chinesische Konzerne wie Hengtong und YOFC. Unter den aktuellen Bedingungen prüft SpaceX jedoch ernsthaft die Option, diese Produkte intern zu fertigen.

Optische Transceiver und der Sicherheitsfaktor

Analysten richten ihr Augenmerk besonders auf optische Transceiver. Diese wichtigen Komponenten wandeln elektrische Signale in optische Signale um und umgekehrt. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen Servern und Netzwerkgeräten in modernen Telekommunikationsnetzen und Rechenzentren.

Die Suche von SpaceX nach alternativen Lieferketten könnte direkt mit dem sich verschärfenden technologischen Wettbewerb zwischen den USA und China zusammenhängen. Derzeit verschärfen amerikanische Behörden die Kontrolle über die Nutzung chinesischer Telekommunikationsausrüstung aufgrund von Sicherheitsrisiken erheblich.

Für Unternehmen, die von chinesischen Zulieferern abhängig sind, führt dies zu zusätzlichen regulatorischen Risiken und Unsicherheiten in der Lieferkette. Besonders in einer Zeit, in der massive Investitionen in die AI-Infrastruktur geplant sind, gewinnt dieses Thema für SpaceX an Bedeutung.

Strategie der vertikalen Integration

Dieser Ansatz ist für das Unternehmen nicht neu, da er sich in der Raketenentwicklung bereits bewährt hat. SpaceX hat die Merlin-Triebwerke für Falcon 9 und die Raptor-Triebwerke für Starship eigenständig entwickelt und gebaut.

Im Rahmen des Starship-Programms wurde der Grad der vertikalen Integration noch weiter gesteigert, wobei das Unternehmen die Hauptkomponenten der Rakete in eigenen Fabriken selbst montiert. Sollte die Produktion von Glasfaserausrüstung auf ähnliche Weise etabliert werden, wäre SpaceX noch besser vor globalen Lieferkettenunterbrechungen geschützt.