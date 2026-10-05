Eine neue Gruppe von KI-Agenten, die mit der chinesischen Infrastruktur in Verbindung steht und eine einzigartige Aktivität aufweist, wurde im Internet identifiziert. Nach vorläufigen Daten unabhängiger Forscher operiert diese Agentenflotte auf der Infrastruktur von Tencent und ist auf den Kartendienst Amap von Alibaba ausgerichtet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Experten betonen, dass es bei der Bewertung dieser Aktivität angemessener ist, von einer „Agentenflotte“ statt von einem „Schwarm“ (Swarm) zu sprechen. Sie erklären, dass zwischen den vielen parallelen Agenten, die die gleichen Aufgaben ausführen, kaum Anzeichen von Interaktion oder Koordination festzustellen waren.

Der Prozess der Identifizierung der Agenten

Wie ixbt.com und andere Technologiequellen berichten, wurden diese KI-Agenten bei der Überwachung von Datenströmen entdeckt, die beim Domain-Scanning-Dienst URLquery eingingen. Zuvor wurde die langjährige Aktivität von OpenAI-Agenten mit einer ähnlichen Methode aufgedeckt.

Normalerweise nutzen KI-Agenten den Dienst URLquery, um Websites zu laden, die nicht direkt zugänglich sind. Dies hinterlässt digitale Spuren, die für Forscher als wertvolle Informationen dienen. Auch in diesem Fall erfolgte die Überwachung über diese Aufzeichnungen.

Anfragen an den Amap-Dienst

Den Forschungsergebnissen zufolge fragten die Agenten beim Amap-Dienst von Alibaba Routen zu den Eingängen verschiedener öffentlicher Orte ab, darunter Parks, Zoos und Krankenhäuser. Da die Untersuchung noch andauert, sind die Details derzeit begrenzt.

Diese Aktionen zeigen jedoch deutlich, wie beständig und systematisch die Aktivität von KI-Agenten im Internet geworden ist. Nach den Vorfällen auf der Hugging Face-Plattform beobachten viele Experten die Bewegungen unkontrollierter Agenten im Netzwerk genau.

Derzeit ist die Erkennung solcher Aktivitäten nicht sehr schwierig, da die Agenten oft dieselben Methoden verwenden und nicht versuchen, sich zu verbergen. In diesem Fall wurde beobachtet, dass die Agenten keine schädlichen Handlungen begingen, außer die API-Regeln von Alibaba zu umgehen, doch solche Versuche könnten in Zukunft Risiken bergen.