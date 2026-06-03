DeepSeek: Vom unbekannten Startup zum KI-Giganten

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DeepSeek: Vom unbekannten Startup zum KI-Giganten

Das chinesische KI-Startup DeepSeek bereitet sich auf eine große Finanzierungsrunde vor. Das Unternehmen plant, in dieser Phase fast 50 Milliarden Yuan (ca. 7,4 Milliarden US-Dollar) einzusammeln. Zu den potenziellen Investoren sollen der Tech-Gigant Tencent Holdings und der Batteriehersteller CATL gehören. Ixbt.com berichtet .

Quellen zufolge könnte die Gesamtbewertung des Unternehmens nach diesem Abschluss zwischen 350 und 400 Milliarden Yuan (52–59 Milliarden US-Dollar) liegen. Startup-Gründer Liang Wenfeng hat bereits 20 Milliarden Yuan an persönlichen Mitteln in das Projekt investiert. Tencent erwägt eine Investition von rund 10 Milliarden Yuan und CATL von etwa 5 Milliarden Yuan, was sie zu den größten externen Investoren der Runde macht.

Auch Unternehmen wie NetEase und JD.com nehmen an den Verhandlungen teil, jedoch wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Investoren zehn nicht überschreitet. DeepSeek hat sich schnell zu einem der Hauptakteure auf dem chinesischen KI-Markt entwickelt. Seine Modelle V3 und R1 haben auch im Silicon Valley große Anerkennung gefunden und den Wettbewerb in der Branche weiter verschärft.

DeepSeek ist eine Familie leistungsstarker Open-Source-Large-Language-Modelle (LLMs), die als Konkurrenten zu ChatGPT und anderen beliebten Modellen angetreten sind. Das Unternehmen zeichnet sich durch die geringen Kosten für das Training seiner Modelle aus. Das System ist in der Lage, Texte zu generieren, Code zu schreiben, logische Probleme zu lösen und Bilder zu erzeugen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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