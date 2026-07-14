Startup PixVerse sammelt 439 Millionen Dollar ein und erreicht Einhorn-Status

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Startup PixVerse sammelt 439 Millionen Dollar ein und erreicht Einhorn-Status

Ein neuer Marktführer im Bereich der KI-gestützten Videogenerierung zeichnet sich ab. Das in Singapur gegründete Startup PixVerse hat seine Serie-C-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und gab eine Gesamtsumme von 439 Millionen Dollar bekannt. Laut TechCrunch hat die Marktbewertung des Unternehmens nach diesem Kapitalzufluss die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschritten, womit es offiziell den "Einhorn"-Status (ein Startup mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar) erreicht hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

PixVerse wurde 2023 von Wang Changhu und Jaden Xie gegründet. Es ist erwähnenswert, dass Wang Changhu zuvor bei ByteDance im Bereich Computer Vision tätig war und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der visuellen Erkennungstechnologien für die Plattform TikTok spielte. Diese Erfahrung bildet heute die Grundlage für die Präzision und Qualität der PixVerse-Modelle.

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich große globale Technologiegiganten und Risikokapitalfonds, darunter Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital und Mirae Asset. Die gesammelten Mittel werden für die globale Expansion des Unternehmens sowie für die Intensivierung der Forschung an KI-basierten "World Models" verwendet.

Verschiedene Modelle für den professionellen und privaten Gebrauch

Um seine Marktposition zu festigen, bietet PixVerse den Nutzern Modelle in drei verschiedenen Kategorien an:

  • V-Series: Ein Videomodell für Endverbraucher und Entwickler, die eine Integration via API benötigen.
  • C-Series: Ein Modell, das hochwertige Workflows für die professionelle Filmindustrie und kommerzielle Werbespots ermöglicht.
  • R-Series: Spezialisierte World Models für die Spieleindustrie und die Erstellung virtueller Welten.
Nach Angaben von Unternehmensvertretern können mit ihrem Tool Videos in 4K-Auflösung mit Audio generiert werden. Derzeit hat die Plattform über 150 Millionen registrierte Nutzer, wobei fast 15 Millionen Menschen den Dienst monatlich aktiv nutzen. Auch preislich bietet das Startup ein wettbewerbsfähiges Angebot: Eine Minute Videogenerierung aus einem Bild kostet etwa 4,80 Dollar.

Zum Thema Wettbewerb merkte PixVerse-Mitgründer Jaden Xie an, dass OpenAI sein Sora-Projekt vorübergehend pausiert hat und Giganten wie Meta und Tencent bisher keine qualitativ hochwertigen Videomodelle vorlegen konnten. Seiner Meinung nach gibt es derzeit nur wenige Unternehmen auf dem Markt, die den Qualitätsstandards entsprechen, und PixVerse gehört dazu.

Der Hauptvorteil des Startups liegt angeblich nicht in der Größe der Datenbank, sondern in der Methode der Datenmarkierung (Labeling). Die bei TikTok eingesetzten Technologien zur visuellen Analyse erweisen sich auch hier als effektiv. Dies ermöglicht es der KI, jedes Element in einem Video präziser zu verstehen und Ergebnisse zu liefern, die besser auf die Nutzeranfragen abgestimmt sind.

In Zukunft möchte PixVerse nicht nur für Unterhaltungskünstler, sondern auch für Marketing, Bildung und den Unternehmenssektor zu einem unverzichtbaren Werkzeug werden. Für Kreative und Videoproduzenten bietet die Entwicklung solcher Plattformen die Möglichkeit, hochwertige visuelle Produkte kostengünstiger und schneller zu erstellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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