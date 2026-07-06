Ein neuer Marktführer bei Smart Glasses: Even Realities erreicht 1 Milliarde Dollar Bewertung

Der technologische Wettlauf zwischen den USA und China erreicht eine neue Stufe. Während Giganten wie Meta und Snap ihre eigenen Smart Glasses vorgestellt haben, ist ein neuer und starker Akteur auf den Markt getreten. Das in Shenzhen ansässige Startup Even Realities hat in seiner jüngsten Investitionsrunde 150 Millionen Dollar eingesammelt, seine Marktbewertung auf 1 Milliarde Dollar gesteigert und offiziell den „Unicorn“-Status erreicht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut TechCrunch wurde diese Investitionsrunde von Tech-Giganten wie Meituan und Tencent angeführt. Bemerkenswert ist, dass Even Realities von ehemaligen Apple-Ingenieuren gegründet wurde. CEO Will Wang arbeitete zuvor an Apple Watch- und iPhone-Projekten und strebt mit seinem Team danach, das Gleichgewicht zwischen traditionellen technischen Geräten und luxuriöser Optik zu finden.

Datenschutz und displaybasierter Ansatz

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern auf dem Markt hat sich Even Realities bei seinen Geräten gegen eine Kamera entschieden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten. Das neue Flaggschiff G2 des Unternehmens projiziert Daten direkt auf ein transparentes Display vor den Augen des Nutzers, ohne dabei die Umgebung aufzunehmen.

Die Geräte von Even Realities zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus:

Hohes Maß an Privatsphäre durch das Fehlen einer Kamera;

Möglichkeit der Fernsteuerung über den smarten Ring Even R1;

Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen und Anzeige als Text auf dem Display;

Einhaltung strenger europäischer Datenschutzstandards.

CEO Will Wang betont, dass Smart Glasses das persönlichste Computergerät sind, das ein Mensch tragen kann. Daher liegt der Schwerpunkt auf Sicherheit sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareebene. Die Funktion „Conversate“ speichert beispielsweise keine Audioaufnahmen, sondern wandelt sie sofort in Text um und erklärt dem Nutzer unverständliche Begriffe.

Hohe Investitionen in Optik-Technologie

Die Herstellung von Smart Glasses unterscheidet sich grundlegend von der Entwicklung eines Smartphones oder einer Smartwatch. Even Realities hat seine Hauptinvestitionen in optische Displays und Waveguide-Technologie gelenkt. Dies erfordert den Entwurf von Chip, Optik und Display als ein einziges, integriertes System, was das Unternehmen von anderen Startups auf dem Markt abhebt.

Die Wachstumsrate des Unternehmens ist ebenfalls beeindruckend. Vor einem Jahr arbeiteten nur 30-40 Mitarbeiter im Team, heute sind es 400. Das ursprüngliche G1-Modell verkaufte sich über 10.000 Mal und stellte einen Rekord in seiner Kategorie auf. Mit dem G2-Modell zielt das Unternehmen nun darauf ab, auf dem globalen Markt mit Giganten wie Meta zu konkurrieren.

In Anbetracht des wachsenden Interesses an smarten Gadgets könnten solche Geräte, die keine Kamera besitzen und den Datenschutz in den Vordergrund stellen, in Zukunft populär werden. Bisher werden die Produkte von Even Realities hauptsächlich auf den chinesischen und westlichen Märkten verkauft, doch das Investitionsvolumen deutet darauf hin, dass die Marke bald international expandieren wird.