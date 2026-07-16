Apple Intelligence kommt auf den chinesischen Markt: Partnerschaft mit Alibaba und Baidu bestätigt

Der US-Konzern Apple hat wichtige Vereinbarungen zur Einführung seiner KI-gestützten Apple Intelligence-Technologie auf dem chinesischen Markt getroffen. Die Cyberspace Administration of China (CAC) hat die Bereitstellung dieser Dienste innerhalb des Landes genehmigt. Dieser Schritt ist für Apple entscheidend, um seine Position auf einem der weltweit größten Smartphone-Märkte zu behaupten und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Reuters und TechCrunch wird Apple die KI-Modelle der lokalen Giganten Alibaba und Baidu in seine Betriebssysteme iOS, iPadOS, macOS und visionOS integrieren. Insbesondere das von Alibaba entwickelte Qwen AI-Modell wird Funktionen zur Analyse und Erstellung von Texten und Bildern auf Apple-Geräten bereitstellen. Auch Vertreter von Baidu bestätigten offiziell, dass sie mit Apple an speziellen Funktionen für chinesische Nutzer arbeiten.

Strategische Bedeutung der lokalen Partnerschaft

Nach chinesischem Recht müssen KI-Dienste ausländischer Unternehmen strengen Prüfungen durch lokale Regulierungsbehörden unterzogen werden und die Anforderungen an die Datensicherheit erfüllen. Obwohl Apple Intelligence 2024 weltweit debütierte, führten genau diese Regulierungsprozesse zu Verzögerungen in China. Die Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern war für Apple der einzige Weg, diese Hindernisse zu umgehen.

Berichten zufolge beschränkt sich Apple nicht nur auf Alibaba und Baidu, sondern prüft auch Integrationsmöglichkeiten mit anderen großen Technologieunternehmen wie DeepSeek und ByteDance. Dies wird das Ökosystem der Apple-Geräte in China weiter bereichern und den Nutzern die fortschrittlichsten lokalisierten Dienste bieten.

Wirtschaftliche Kennzahlen und Marktanteil

Der chinesische Markt ist für Apple von strategischer Bedeutung. Im zweiten Quartal dieses Jahres belief sich der Umsatz des Unternehmens in dieser Region auf 20,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dank kürzlicher großer Rabatte und Werbeaktionen haben iPhone-Smartphones wieder den zweiten Platz auf dem chinesischen Smartphone-Markt erreicht.

Die Einführung des Apple Intelligence-Systems bietet folgende Möglichkeiten:

Bearbeitung und Zusammenfassung von Texten;

Generierung und Verarbeitung von Bildern;

Intelligentere und natürlichere Interaktionsfähigkeiten des Sprachassistenten Siri;

Tiefe Integration mit lokalen Diensten und Anwendungen.

Obwohl Alibaba und Apple noch keine genauen Zeitpläne für die Partnerschaft bekannt gegeben haben, wird erwartet, dass der Integrationsprozess den Nutzern in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen wird. Diese Vereinbarung beweist erneut Apples Bestreben, seine Position im globalen KI-Wettlauf zu festigen, insbesondere in komplexen, stark regulierten Märkten.