Google gibt Einschränkungen bei Laptops mit Intel-Prozessoren bekannt

Es wurde bekannt, dass Laptops, die unter dem Googlebook OS laufen, spezifische technische Unterschiede aufweisen. Dabei geht es nicht um Leistung oder Geschwindigkeit, sondern um Unterschiede in den Softwarefunktionen je nach Prozessortyp der Geräte. Laut Ixbt.com hat das Unternehmen offiziell eingeräumt, dass nicht alle Android-Apps auf neuen Geräten mit Intel-Prozessoren gleichermaßen unterstützt werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Zuvor hatte der Internet-Gigant den Nutzern versprochen, dass die gesamte Bibliothek der im Google Play Store verfügbaren Anwendungen auf den neuen Laptops vollständig funktionieren würde. In der Praxis stellte sich die Situation jedoch etwas anders dar. Es stellte sich heraus, dass einige Android-Anwendungen auf Geräten mit Intel-Chips eine zusätzliche Anpassung und Optimierung durch unabhängige Entwickler erfordern, um reibungslos zu funktionieren.

Einschränkungen bei Intel-Chips

Derzeit basieren drei der fünf neuen Modelle, die auf den Markt gebracht wurden, auf Intel-Prozessoren. Dies bedeutet, dass diese Einschränkung direkte Auswirkungen auf viele Käufer und Nutzer hat. Obwohl das Unternehmen betont, dass die Anzahl solcher Anwendungen sehr gering ist, wurden bisher keine genauen Zahlen oder eine Liste problematischer Apps veröffentlicht.

Experten sind der Meinung, dass solche Inkompatibilitäten in Zukunft zu gewissen Schwierigkeiten für die Nutzer führen könnten. Insbesondere ist es möglich, dass einige im Alltag aktiv genutzte Anwendungen auf den neuen Laptops nicht sofort starten, was die Kaufentscheidung beeinflussen könnte. Wie lange der Prozess der Softwareoptimierung dauern wird, bleibt vorerst unklar.

Lösung des Problems und Ausblick

Vertreter von Google erklärten, dass es sich um ein vorübergehendes Problem handelt, das vollständig behoben sein wird, sobald Drittentwickler ihre Produkte an die Intel-Architektur angepasst haben. Es wurden jedoch keine konkreten Fristen für den Abschluss dieses Prozesses genannt.

Diese Nachricht hat auf dem Technologiemarkt für hitzige Diskussionen gesorgt. Es hat sich erneut bestätigt, dass Nutzer vor dem Kauf eines Geräts nicht nur auf die technischen Daten, sondern auch auf den verwendeten Prozessor achten sollten. Besitzer von Laptops mit Intel-Prozessoren müssen sich noch etwas gedulden, bis ihre bevorzugten Android-Apps vollständig funktionieren.