Acer stellt das ultraleichte Notebook Swift Blade 14 vor

Laut Ixbt.com hat Acer seine bekannte Swift-Notebook-Familie um ein neues Flaggschiff-Gerät erweitert. Das angekündigte Modell Swift Blade 14 ist mit einem Gewicht von nur 799 Gramm eines der weltweit leichtesten 14-Zoll-Notebooks und stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Markt für kompakte Gadgets dar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Gehäuse dieses hochwertigen tragbaren Computers besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und Kohlefasermaterialien, um Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Abmessungen des Geräts betragen 313 × 217 × 13 mm, wobei die Version mit OLED-Bildschirm mit 14 mm etwas dicker ist.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Im Inneren des Geräts befinden sich Prozessoren aus der Wildcat Lake-Familie von Intel . Kunden werden Modelle mit Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 und Core 3 304 Chips angeboten. Zudem ist das Notebook mit 12 GB LPDDR5-6400 RAM und PCIe 4.0 SSD-Laufwerken mit einer Kapazität von bis zu 1 TB ausgestattet.

Die Akkukapazität beträgt 50 Wh, was den Nutzern eine ausreichende Autonomie für tägliche Aufgaben bietet. Zu den drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten gehören moderne Wi-Fi 6- und Bluetooth 5.3-Technologien, die eine stabile Verbindung garantieren.

Display-Eigenschaften und Schnittstellen

Der Hersteller bietet Kunden mehrere 14-Zoll-Bildschirmoptionen im 16:10-Format an. Die IPS- und OLED-Einsteiger-Panels verfügen über eine Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln, eine Bildwiederholrate von 60 Hz und eine Helligkeit von 300 Nits, wobei die OLED-Version eine 100-prozentige DCI-P3-Farbraumabdeckung bietet.

Das Top-Konfigurationsmodell ist mit einem hochwertigen OLED-Bildschirm mit 2880 × 1800 Auflösung, 90 Hz Bildwiederholrate und 400 Nits Spitzenhelligkeit ausgestattet. Die Schnittstellen umfassen drei USB 3.2 Gen 1 Type-C-Anschlüsse, einen 3,5-mm-Audioanschluss und zwei Lautsprecher mit jeweils 2 W Leistung.

Laut der Quelle ist der Verkaufsstart des Acer Swift Blade 14 für Dezember 2026 geplant. Da der Hersteller bisher keine Preisinformationen für das neue Notebook bekannt gegeben hat, wird die Bekanntgabe der Kosten in den kommenden Monaten erwartet.