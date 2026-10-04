Dell aktualisiert seine robuste Pro-Laptop-Serie

Dell hat sein beliebtes Modell Pro Rugged 14 aus der Serie der robusten Laptops grundlegend aktualisiert. Laut ixbt.com ist das Gerät nicht nur mit moderner Hardware ausgestattet, sondern verfügt auch über ein stabiles Gehäuse für extreme Bedingungen. Dieses Update ist ein wichtiger Schritt für Fachleute in der Schwerindustrie, bei Rettungsdiensten und im Außendienst. Dies berichtet die Nachricht.

Leistungsstarke Hardware und neue Prozessoren

Das Herzstück des aktualisierten Laptops bilden Intel -Prozessoren. Kunden können nun zwischen Intel Core Ultra Series 3 Chips wählen. Die verfügbaren Modelle umfassen den Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H sowie den Core Ultra 7 366H. Obwohl es keine X-Modelle mit starker integrierter Grafik gibt, können Nutzer eine Variante mit dedizierter Grafikkarte erwerben.

Als Grafikoption wird die RTX PRO 500 Blackwell GPU angeboten, die für professionelle Aufgaben statt für Gaming konzipiert ist. Der Arbeitsspeicher reicht von 16 GB bis 64 GB und nutzt moderne LPCAMM2-8533-Module. Für die Datenspeicherung sind SSDs von 512 GB bis 2 TB verbaut. Eine selbstverschlüsselnde SSD ist als Option für zusätzliche Sicherheit ebenfalls erhältlich.

Display- und Akku-Eigenschaften

Das Gerät ist mit einem 14-Zoll-Display mit 1200p-Auflösung ausgestattet. Zudem gibt es eine spezielle Modifikation mit einem ultrahellen Display, das 1100 cd/m² erreicht und sich ideal für den Außeneinsatz eignet. Dies ermöglicht eine gute Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Akkulaufzeit gelegt. Der Laptop verfügt über einen 53,5 Wh Hauptakku, wobei die Möglichkeit besteht, einen weiteren identischen Akku im Inneren zu installieren. Dies verdoppelt die Betriebszeit des Geräts.

Konnektivität und Robustheit

Das Gerät unterstützt moderne Drahtlostechnologien wie Wi-Fi 7 und ein optionales Snapdragon X72 5G-Modem. Zudem sind ein GPS-Modul, zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse und sogar der klassische RS232-Industrieanschluss vorhanden.

Mit einem Gewicht von 2,13 kg ist dieser robuste Laptop für seine Klasse recht handlich. Obwohl er 33,6 mm dick ist, hält das Gerät laut Dell Stürzen aus einer Höhe von 90 cm stand. Der Einstiegspreis für das neue Dell Pro Rugged 14 beginnt bei 3945 USD.