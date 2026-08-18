Acer stellt neues Go Air Notebook mit 19 Stunden Laufzeit und Metallgehäuse vor

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Acer stellt neues Go Air Notebook mit 19 Stunden Laufzeit und Metallgehäuse vor

Acer hat sein neuestes Gerät vorgestellt, mit dem das Unternehmen seine Position auf dem Technologiemarkt stärken will. Laut ixbt.com hat das neue Go-Air-Modell mit seinem schlanken Metallgehäuse, der langen Akkulaufzeit und dem attraktiven Preis die Aufmerksamkeit mehrerer Fachmedien auf sich gezogen. Es wird als Konkurrenz zu Geräten eingeschätzt, die bei Käufern zunehmend beliebter werden. Auf dem chinesischen Markt wird das Notebook für etwa 815 US-Dollar angeboten. Ixbt.com berichtet .

Technische Ausstattung und Displayqualität

Der Hersteller hat bei den wichtigen Komponenten nicht gespart, um die Kosten zu senken. Das Gerät verfügt über ein hochwertiges 14-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Außerdem ist das Notebook mit einem modernen Thunderbolt 4-Anschluss ausgestattet, der schnelle Datenübertragungen und den Anschluss externer Geräte erleichtert.

Auch die wichtigsten Speicherdaten sind für alltägliche Aufgaben ausreichend. Das Gerät verfügt über 12 GB RAM und eine 512 GB SSD, was eine stabile und schnelle Systemleistung gewährleistet.

Leistung und rekordverdächtige Akkulaufzeit

Das Notebook wird von einem Intel Core 5 320 aus Intels neuer Wildcat-Lake-Familie angetrieben. Diese Plattform verspricht zwar keine extrem hohe Rechenleistung, doch der besondere Fokus auf Energieeffizienz spielt eine wichtige Rolle beim Sparen von Akkuleistung.

Einer der größten Vorteile des Geräts ist seine Akkukapazität. Dank des 70-Wh-Akkus kann das Notebook laut Hersteller bis zu 19 Stunden ohne Ladegerät durchgehend betrieben werden.

Design und Bedienkomfort

Das Go-Air-Modell überzeugt nicht nur mit seinen technischen Daten, sondern auch mit seinem Erscheinungsbild. Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall, ist nur 13,9 Millimeter dick und wiegt 1,19 Kilogramm. Diese Werte machen das Gerät für Menschen, die häufig unterwegs sind, sowie für Nutzer mit aktivem Lebensstil besonders praktisch.

Insgesamt ist es den Acer-Spezialisten gelungen, einen ausgewogenen mobilen Computer zu entwickeln, der eine moderne Plattform, ein hochwertiges Display und eine lange Akkulaufzeit vereint. Obwohl die Plattform nicht für anspruchsvolle Spiele oder professionelle Grafikanwendungen ausgelegt ist, kann sie für alltägliche Aufgaben und Büroarbeiten eine geeignete Wahl sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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