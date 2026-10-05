3D-gedruckte Fleisch- und Fischprodukte in US-Supermärkten erhältlich

·3·Technologie
3D-gedruckte Fleisch- und Fischprodukte in US-Supermärkten erhältlich

Im Bereich der Lebensmitteltechnologie (FoodTech) haben Lebensmittel der Zukunft, die jahrelang unter Laborbedingungen getestet wurden, offiziell den Massenmarkt erreicht. Das internationale Innovations-Startup Steakholder Foods hat den Verkauf von künstlichen Steaks und Hähnchenbrustfilets, die mittels 3D-Drucktechnologie „gedruckt“ wurden, in US-Supermärkten gestartet.

Diese Produkte sind nicht einfach nur herkömmliches Hackfleisch auf pflanzlicher Basis, sondern gehören zu den ersten Massenmarktprodukten, die durch High-Tech-3D-Druck die Anatomie von echtem Fleisch präzise nachbilden.

Wie wird die Struktur von echtem Marmorfleisch erzeugt?

Der größte Nachteil herkömmlicher künstlicher oder pflanzlicher Fleischalternativen war bisher, dass sie die Textur und das Kaugefühl von echtem Fleisch nicht nachahmen konnten. Die neue Technologie löst dieses Problem:

  • Faser- und Fettstruktur: Das 3D-Druckverfahren rekonstruiert die komplexen Muskelfasern und die für Marmorfleisch typischen Fettschichten in mikroskopischer Präzision Schicht für Schicht;

  • Natürliches Gefühl: Das Ergebnis ist ein Produkt, das beim Kochen und Verzehr in Struktur und Saftigkeit kaum von echtem Rind- oder Geflügelfleisch zu unterscheiden ist.

Marke Perfecta: Gedruckte Fischfrikadellen

Der Hersteller bietet nicht nur rotes und weißes Fleisch an, sondern auch ein breites Sortiment an Meeresfrüchten:

  • Geschmack aus dem Meer: Unter der Marke Perfecta werden nun pflanzliche Frikadellen mit Lachs- und Weißfischgeschmack für Kunden angeboten;

  • Marktgeografie: Die erste Charge der innovativen Produkte ist in Einzelhandelsketten und Fachgeschäften im Nordosten der USA erhältlich;

  • Ökologischer Nutzen: Die Entwickler des Projekts sind davon überzeugt, dass solche Produkte dazu beitragen, die Umweltschäden durch Massentierhaltung und Überfischung drastisch zu reduzieren.

Marktanalysten betonen, dass der Erfolg dieser Initiative ein entscheidender Impuls für die weltweite Verbreitung von 3D-Technologien in der Lebensmittelindustrie sein könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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