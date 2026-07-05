Wissenschaftler der Concordia University in Kanada haben eine neue Technologie vorgestellt, die einen großen Durchbruch im Bereich der erneuerbaren Energien verspricht. Anstelle von traditionellem Gießen oder Stanzen haben die Forscher eine Methode entwickelt, um Blätter für vertikale Windturbinen mittels 4D-Drucktechnologie herzustellen. Dieses Verfahren senkt die Produktionskosten erheblich und vereinfacht den Prozess. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Besondere an der 4D-Technologie ist, dass die Blätter zunächst nicht in einer gebogenen Form, sondern als völlig flaches Verbundmaterial gedruckt werden. Nach Abschluss der Produktion nehmen diese flachen Teile ohne äußere mechanische Einwirkung von selbst die erforderliche aerodynamische Form an. Dies macht komplexe Formen und teure Bearbeitungsmaschinen vollständig überflüssig.

Das Geheimnis selbstformender Strukturen

Wie die Projektleiter erklären, basiert der Prozess auf dem Prinzip des "Inverse Design". Die Ingenieure berechnen zunächst die endgültige Form des Blattes und legen dann fest, wie die Schichten aus Kohlenstofffasern und Epoxidharz angeordnet werden müssen. Wenn das Verbundmaterial aushärtet und abkühlt, entstehen interne Spannungen, die das Teil in die vorgegebene präzise Form biegen.

Die Ergebnisse der Labortests waren noch besser als erwartet. Es stellte sich heraus, dass die mit der neuen Methode hergestellten Verbundblätter fast 80 Prozent leichter sind als herkömmliche Aluminium-Alternativen. Gleichzeitig behalten sie ihre aerodynamischen Eigenschaften vollständig bei. Dies ist ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Effizienz von Windenergieanlagen.

Im Rahmen der Forschung wurde beobachtet, dass Turbinen mit den neuen Blättern sogar schneller rotierten als Geräte mit Metallblättern. Dies führt zu einer Steigerung des Energieertrags. Die Wissenschaftler betonen, dass diese Technologie besonders vielversprechend für kleine vertikale Windturbinen ist, die auf Gebäudedächern in Städten installiert werden.

In Ländern wie Usbekistan, in denen das Interesse an erneuerbaren Energien wächst, ist die Verbreitung solcher kostengünstigen und effizienten Technologien von großer Bedeutung. Zukünftig könnte dieser Ansatz nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern auch in anderen Bereichen, die leichte Teile mit komplexen Formen erfordern, wie der Luftfahrt und Automobilindustrie, weit verbreitet werden.