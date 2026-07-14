Ein revolutionärer Schritt in der Welt der Displaytechnologie: Der große chinesische Technologiegigant TCL hat die Bereitschaft zur Massenproduktion der ersten OLED-Panels bekannt gegeben, die im IJP-Verfahren (Inkjet Printing) hergestellt werden. Diese Technologie ermöglicht es, Displays nicht auf herkömmliche Weise, sondern mit speziellen Tintenstrahldruckern zu „drucken“, was die Produktionskosten erheblich senken dürfte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben von Unternehmensvertretern haben die neuen OLED-Panels alle internen Zertifizierungen erfolgreich bestanden und die Fertigungslinien sind bereit für den Betrieb mit voller Kapazität. Diese Technologie wurde viele Jahre lang theoretisch erforscht, aber TCL ist einer der ersten Hersteller, der sie auf ein kommerzielles Niveau gebracht hat.

Technische Möglichkeiten der neuen Technologie

Das in der ersten Phase produzierte Panel hat eine Diagonale von 27 Zoll und ist hauptsächlich für professionelle Monitore und High-End-Gaming-Geräte gedacht. Das Display verfügt über eine klassische RGB-Subpixel-Struktur, die eine Bildqualität auf höchstem Niveau gewährleistet. Laut ixbt.com weist das neue Panel folgende technische Spezifikationen auf:

4K UHD (3840x2160) hohe Auflösung;

120 Hz Bildwiederholrate;

300 Nits Helligkeit im SDR-Modus;

99% Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Diese Werte deuten darauf hin, dass die neuen Monitore nicht nur für den täglichen Gebrauch ideal sind, sondern auch für Designer und Videocutter, die präzise mit Farben arbeiten.

Was sind die Vorteile der IJP-Technologie?

Bei der traditionellen OLED-Produktion werden komplexe und teure Metallmasken, sogenannte FMM (Fine Metal Mask), verwendet. Bei diesem Prozess geht eine große Menge an organischem Material verloren. Bei der IJP-Technologie tropfen spezielle Drucker das organische Material in Form einer Lösung in präzise definierte Zellen. Diese Methode reduziert den Rohstoffverbrauch und steigert die Produktionseffizienz.

Auf dem usbekischen Markt ist die Marke TCL für ihre erschwinglichen und hochwertigen Fernseher bekannt. Die Verbreitung dieser neuen Technologie könnte in Zukunft zu sinkenden Preisen für Geräte mit OLED-Bildschirmen führen. Dies macht hochwertige Displays auch für lokale Verbraucher erschwinglicher.

Experten glauben, dass gedruckte Bildschirme eine neue Ära in der Displayindustrie einläuten werden. Wenn TCL diese Technologie erfolgreich skaliert, ist in den kommenden Jahren mit günstigeren OLED-Panels für Smartphones und Laptops zu rechnen.