In Russland wurde die Produktion spezieller Aerostate (Fesselballons) gestartet, um strategisch wichtige Erdölraffinerien und Energieinfrastrukturen vor Angriffen durch unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) zu schützen.

Da Luftverteidigungssysteme (LVS) gegen tief fliegende Kleindrohnen nicht immer effizient sind und der Einsatz teurer Raketen wirtschaftlich belastend ist, haben Ingenieure beschlossen, das im Zweiten Weltkrieg weit verbreitete System der „Sperrballons“ auf Basis moderner Technologien wiederzubeleben.

Wie funktioniert das Aerostat-Verteidigungssystem?

Dieser Schutzschild basiert auf einer einfachen physikalischen Mechanik, die für tief fliegende Kamikaze-Drohnen ein ernsthaftes Hindernis darstellt:

Stahlseile und robuste Netze: Die in den Himmel aufsteigenden riesigen Aerostate werden untereinander mit stabilen Metalldrähten, Stahlseilen und widerstandsfähigen Netzen verbunden;

Unsichtbares Hindernis: Drohnen, die sich mit hoher Geschwindigkeit dem Werksgelände nähern, prallen in niedriger Höhe gegen diese Seile oder Netze, explodieren noch vor Erreichen des Ziels in der Luft oder stürzen durch beschädigte Tragflächen ab;

Möglichkeit der radarbasierten Überwachung: Moderne Aerostate dienen nicht nur als physisches Hindernis, sondern können auch mit speziellen Radar- und optischen Überwachungsgeräten ausgestattet werden, um tief fliegende Ziele aus großer Entfernung frühzeitig zu erkennen und als Warnsystem zu fungieren.

Warum ausgerechnet Aerostate?

Militär- und Wirtschaftsanalysten nennen mehrere wichtige Gründe für diese Entscheidung:

Wirtschaftliche Effizienz: Moderne Flugabwehrraketensysteme (wie etwa Pantsir oder Tor) und deren Raketen sind extrem teuer; der Einsatz von Waffen im Wert von Millionen Dollar gegen jede günstige Drohne verursacht enorme Kosten. Aerostate hingegen sind eine deutlich kostengünstigere und kontinuierlich arbeitende Alternative;

Kontinuierliche Überwachung: Ein Aerostat kann wochenlang ohne Treibstoffverbrauch in der Luft schweben und über dem Werk eine permanente „Sicherheitskuppel“ gewährleisten.

Es wird erwartet, dass diese Technologie in der Anfangsphase testweise rund um große Öllager und Raffinerien in den am stärksten gefährdeten Grenzregionen und zentralen Gebieten eingesetzt wird.