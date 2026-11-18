Carlsen trat nicht gegen Bibisara Assaubajewa an: Großer Eklat in der Schachwelt
Einer der stärksten Vertreter des Weltschachs Magnus Carlsen weigerte sich, die Partie gegen die Kasachin Bibisara Assaubajewa zu spielen. Diese Entscheidung sorgte beim Total Chess Pilot 2026 in Budapest für eine unerwartete Situation und löste heftige Debatten rund um das Turnier aus.
Der Vorfall ereignete sich am 17. November vor einer Schnellschach-Partie im 45+30-Format. Nach einem Gespräch mit den Schiedsrichtern entschied sich Carlsen, sich nicht an das Schachbrett zu setzen. Infolgedessen wurde seinem Gegner ein technischer Sieg zugesprochen.
Carlsens Entscheidung überraschte alle
Am ersten Turniertag war Carlsen in den Blitz- und Rapid-Partien Bibisara Assaubajewa deutlich überlegen. Der norwegische Großmeister führte mit 11,5:0,5 und hatte den Tagessieg praktisch bereits in der Tasche.
In dieser Situation war das Ausbleiben der nächsten Partie umso unerwarteter. Carlsen sprach vor Beginn der Begegnung mit den Schiedsrichtern, erschien dann aber nicht am Brett.
Bibisara wartete 15 Minuten, die Schiedsrichter registrierten das technische Ergebnis
Gemäß den Regeln musste die kasachische Schachspielerin ihren Gegner für die festgelegte Zeit erwarten. Bibisara Assaubajewa wartete 15 Minuten auf Carlsens Erscheinen.
Nach Ablauf der Frist registrierten die Schiedsrichter das Ergebnis offiziell: eine technische Niederlage für Magnus Carlsen und ein Sieg mit 8 Punkten für Bibisara Assaubajewa.
Somit lautete der Gesamtstand nach dem ersten Tag 11,5:8,5. Carlsen blieb dennoch in Führung.
Fragen in der Schach-Community häufen sich
Carlsens Entscheidung, nicht an der Partie teilzunehmen, wurde zum meistdiskutierten Ereignis des Turniers. Besonders die Tatsache, dass er nicht am Brett erschien, obwohl er in den vorherigen Partien einen großen Vorsprung erzielt und den Tagessieg fast garantiert hatte, warf viele Fragen auf.
Bisher wurde in den vorliegenden Informationen nicht bekannt gegeben, warum Carlsen diese Entscheidung getroffen hat. Daher sollte man mit Schlussfolgerungen über die wahren Gründe des Vorfalls vorsichtig sein.
Eines ist jedoch sicher: Dieser Vorfall bei einem Turnier, an dem einer der stärksten Namen des Schachs teilnahm, sorgte für mehr Gesprächsstoff als das Ergebnis selbst. Carlsens Erklärung und die Klärung der Details sind nun für Schachfans von großer Bedeutung.
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