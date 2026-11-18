Einer der stärksten Vertreter des Weltschachs Magnus Carlsen weigerte sich, die Partie gegen die Kasachin Bibisara Assaubajewa zu spielen. Diese Entscheidung sorgte beim Total Chess Pilot 2026 in Budapest für eine unerwartete Situation und löste heftige Debatten rund um das Turnier aus.

Der Vorfall ereignete sich am 17. November vor einer Schnellschach-Partie im 45+30-Format. Nach einem Gespräch mit den Schiedsrichtern entschied sich Carlsen, sich nicht an das Schachbrett zu setzen. Infolgedessen wurde seinem Gegner ein technischer Sieg zugesprochen.

Carlsens Entscheidung überraschte alle

Am ersten Turniertag war Carlsen in den Blitz- und Rapid-Partien Bibisara Assaubajewa deutlich überlegen. Der norwegische Großmeister führte mit 11,5:0,5 und hatte den Tagessieg praktisch bereits in der Tasche.

In dieser Situation war das Ausbleiben der nächsten Partie umso unerwarteter. Carlsen sprach vor Beginn der Begegnung mit den Schiedsrichtern, erschien dann aber nicht am Brett.