Die neue Abseitsregel, die eingeführt wurde, um die Anzahl der Tore im Fußball zu erhöhen und ein offensiveres Spiel zu fördern, hat nicht die erwarteten Ergebnisse geliefert. Die von dem ehemaligen Arsenal-Trainer Arsène Wenger vorgeschlagene Änderung wurde nach einer Testphase vom International Football Association Board (IFAB) nicht genehmigt.

Diese Idee, bekannt als „Wenger-Abseits“, sollte strittige Situationen im Fußball reduzieren und Stürmern mehr Möglichkeiten bieten. Obwohl die Testergebnisse zeigten, dass die neue Regelung die Taktik der Mannschaften verändern könnte, lieferten sie keine verlässliche Grundlage für eine Zunahme der Tore.

Wie sollte das „Wenger-Abseits“ funktionieren?

Nach der aktuellen Regel kann eine Abseitsstellung vorliegen, wenn sich ein Stürmer zum Zeitpunkt des Zuspiels vor dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet und aktiv in das Spiel eingreift. Dabei wird auch jeder Körperteil des Spielers berücksichtigt, mit dem ein Tor erzielt werden kann.

Die von Arsène Wenger vorgeschlagene neue Regelung sah eine Änderung dieses Kriteriums vor. Demnach würde ein Spieler nur dann im Abseits stehen, wenn sein Kopf, sein Rumpf und seine Füße vollständig vor dem vorletzten Verteidiger der gegnerischen Mannschaft stehen.

Mit anderen Worten: Wenn sich ein Teil des Körpers des Stürmers auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger befindet, sollte der Schiedsrichter kein Abseits pfeifen. Dies hätte den Stürmern einen größeren Vorteil gegenüber der aktuellen Regel verschafft.

Was haben die Testergebnisse gezeigt?

Laut der Zeitung The Times wurde diese Regel in Kanada getestet. Während des Experiments wurde festgestellt, dass die neuen Kriterien die Defensivtaktik der Mannschaften beeinflussen könnten.

Insbesondere könnten Verteidiger gezwungen sein, tiefer zu stehen, um den Stürmern weniger Raum zu lassen. Diese Änderung führte jedoch nicht zu dem erwarteten signifikanten Anstieg der Tore im Fußball.

Besonders bemerkenswert ist, dass selbst Arsène Wenger, der die Regel vorgeschlagen hat, mit den Testergebnissen nicht zufrieden war. Das bedeutet, dass die theoretische Attraktivität der neuen Regelung nicht zwangsläufig ihre praktische Wirksamkeit beweist.

Die Abseitsregel im Fußball bleibt vorerst unverändert

Aufgrund dieser Ergebnisse hat das IFAB beschlossen, das „Wenger-Abseits“ nicht zu genehmigen. Dies bedeutet, dass die Fußballregeln in diesem Bereich vorerst nicht geändert werden.

Tatsächlich wird die Idee, die Abseitsregel zu ändern, schon seit vielen Jahren im Fußball diskutiert. Einerseits wünschen sich die Fans mehr Tore und ein offensives Spiel. Andererseits ist es wichtig, die Defensivtaktik, das Spielgleichgewicht und die Präzision der Schiedsrichterentscheidungen zu wahren.

Wengers Vorschlag zielte genau darauf ab, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zielen zu finden. Da die Tests jedoch nicht den erwarteten Erfolg zeigten, werden die Fußballfans vorerst weiterhin nach der aktuellen Auslegung der Abseitsregel spielen.