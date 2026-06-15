Rostec integriert KI-Technologien in Anti-Drohnen-Systeme

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Rostec integriert KI-Technologien in Anti-Drohnen-Systeme

Während die Rolle unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) in modernen militärischen Konflikten stark zunimmt, hat der russische Staatskonzern Rostec mit einer grundlegenden Modernisierung seiner Anti-Drohnen-Systeme begonnen. Diese Komplexe werden nun mithilfe von AI-Algorithmen gesteuert, was die Effektivität der Verteidigungssysteme auf eine neue Stufe heben soll. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Natalya Kotlyar, Expertin des Rosel-Holdings, besteht der aktuelle Haupttrend in der Branche im Übergang von einfachen elektronischen Störmitteln (Noise-Generatoren) zu einheitlichen und zentralisierten, durch AI gesteuerten Verteidigungssystemen. Diese Änderung ist auf die Grenzen des menschlichen Faktors bei Drohnenangriffen zurückzuführen.

Schnelle Reaktion und mehrstufiger Schutz

Experten zufolge kann ein menschlicher Operator, insbesondere bei Angriffen durch Drohnenschwärme (Swarms), nicht schnell genug auf alle Bedrohungen reagieren. AI hingegen ist in der Lage, Ziele innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde zu erkennen, ihren Typ zu klassifizieren und die optimalste Vernichtungsmethode zu wählen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist dabei der entscheidende Faktor.

Neue Entwicklungen zielen auf die Schaffung eines mehrstufigen Schutzsystems ab, das folgende Elemente umfasst:

  • Mittel der elektronischen Kampfführung (EW);
  • Kinetisches Abfangen (direkter Abschuss);
  • Physische Barrieren und passive Schutzelemente.
Moderne technologische Bedrohungen, insbesondere über Glasfaserkabel gesteuerte Drohnen oder Geräte, die das Starlink-System nutzen, stellen traditionelle EW-Mittel vor Herausforderungen. Daher schlagen Rostec-Ingenieure vor, passive kohärente Lokalisierungsmethoden zur Erkennung solcher Ziele und kinetische Mittel zu ihrer Vernichtung einzusetzen.

Integrierter Verteidigungsschild

Im Rahmen des Projekts entwickelt das Unternehmen Rosel Werkzeuge zur Zielerkennung und intelligenten Integration. Gleichzeitig liefern andere Strukturen innerhalb von Rostec die direkten Schlagkomplexe. Dazu gehören die bekannten Pantsir-Flugabwehrraketensysteme, SKVP-Radaranlagen sowie Artilleriesysteme wie Sitatel und Zubr.

Die Synergie dieser Technologien ermöglicht die Schaffung eines hocheffizienten "intelligenten Schildes" gegen Drohnen. Laut Ixbt.com können solche Systeme nicht nur militärische Objekte, sondern auch wichtige zivile Infrastrukturen zuverlässig vor verschiedenen Luftangriffen schützen.

Aus der Sicht von Usbekistan und der regionalen Sicherheit ist die Entwicklung von Anti-Drohnen-Technologien von strategischer Bedeutung. Im Kontext des globalen technologischen Wettlaufs wird die Integration von AI in Verteidigungssysteme in naher Zukunft zweifellos zu einem integralen Bestandteil der Rüstungsindustrie werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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