Branchenquellen und geleakten Informationen zufolge stellen die Entwicklungs- und Marketingkosten für dieses von Rockstar Games geschaffene Projekt einen absoluten Rekord in der Geschichte der Videospiele dar – 2 Milliarden Dollar Dies ist eine beispiellose Zahl, nicht nur in der Spieleindustrie, sondern auch in der Geschichte der Hollywood-Blockbuster.

Nach 13 Jahren des sehnsüchtigen Wartens durch Gamer auf der ganzen Welt Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist das Spiel offiziell erschienen. Aufgrund der Zeitverschiebung hatten die Bewohner von Neuseeland als Erste die Möglichkeit, das Spiel zu betreten – da dort bereits der 19. November angebrochen war, konnten lokale Nutzer von der ersten Minute an in die Spielwelt eintauchen.

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Die zeitgleich mit dem Release veröffentlichten ersten professionellen Rezensionen und Kritiken sind ebenfalls extrem hoch – das Spiel erhielt 99 von 100 Punkten .

Die ersten Rekorde und wichtigsten Kennzahlen zum GTA 6 Release

Kennzahlen Details und Zahlen Wartezeit 13 Jahre (seit dem Release von GTA V) Erste Region mit Zugriff Neuseeland (mit Beginn des 19. November) Geschätztes Budget 2 Milliarden Dollar (Rekordwert in der Geschichte) Zuschauer auf Twitch Über 1,6 Millionen (gleichzeitig im Livestream) Erste Kritikerbewertung 99 / 100 Punkte

Echter Hype auf Streaming-Plattformen

Mit dem Start des Spiels ist eine beispiellose Aktivität in sozialen Netzwerken und auf Streaming-Diensten zu beobachten. In diesem Moment verfolgen allein auf der Plattform Twitch über 1,6 Millionen Nutzer die ersten Live-Übertragungen des Spiels, und diese Zahl wächst stündlich weiter.

Sind Sie bereit, GTA 6 selbst auszuprobieren, und glauben Sie, dass das Rekordbudget von 2 Milliarden Dollar gerechtfertigt ist?

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