Nach der Auseinandersetzung in Abu Dhabi ist eine neue Rivalität in der Welt des MMA entstanden. Der georgische Kämpfer Saba Lazishvili hat seinen Wunsch geäußert, gegen Umar Nurmagomedov anzutreten. Er betonte, dass dies kein bloßer sportlicher Wettkampf mehr sei, sondern eine persönliche Angelegenheit. Lazishvili zieht einen direkten Kampf gegen Umar anderen potenziellen Gegnern vor. Er erklärte sogar, dass er bereit sei, gegen Usman Nurmagomedov anzutreten, doch sein Hauptziel bleibt ein Duell mit Umar. „Ich möchte genau gegen Umar kämpfen“ Der georgische Kämpfer äußerte seine Forderung in einem Interview mit dem Journalisten Ariel Helwani. Lazishvili sagte, er habe kein Problem damit, gegen Umar, Usman oder jeden anderen Kämpfer anzutreten, den ihr Team auswählt.

„Wir sind bereit, gegen Umar oder Usman zu kämpfen – gegen jeden, den sie uns vorsetzen. Aber ich möchte am meisten gegen Umar kämpfen, weil es für mich persönlich geworden ist. Hinter den Kulissen sind Dinge passiert. Was vorgefallen ist, hat mich wirklich getroffen“, sagte Lazishvili. Aus seinen Worten geht hervor, dass der Vorfall in Abu Dhabi beim georgischen Sportler für erheblichen Unmut gesorgt hat. Was genau hinter den Kulissen geschah, wurde bisher nicht im Detail enthüllt. „Körperlicher Schmerz vergeht, aber der Eindruck bleibt“ Lazishvili verbindet seinen Unmut nicht nur mit der körperlichen Auseinandersetzung. Er betonte, dass Prellungen und Schmerzen nach einem Kampf mit der Zeit verschwinden, aber der negative Eindruck, den man von einer Person gewinnt, lange bestehen bleiben kann.