Saba Lazishvili fordert Umar Nurmagomedov heraus: „Es ist für mich persönlich geworden“
Nach der Auseinandersetzung in Abu Dhabi ist eine neue Rivalität in der Welt des MMA entstanden. Der georgische Kämpfer Saba Lazishvili hat seinen Wunsch geäußert, gegen Umar Nurmagomedov anzutreten. Er betonte, dass dies kein bloßer sportlicher Wettkampf mehr sei, sondern eine persönliche Angelegenheit.
Lazishvili zieht einen direkten Kampf gegen Umar anderen potenziellen Gegnern vor. Er erklärte sogar, dass er bereit sei, gegen Usman Nurmagomedov anzutreten, doch sein Hauptziel bleibt ein Duell mit Umar.
„Ich möchte genau gegen Umar kämpfen“
Der georgische Kämpfer äußerte seine Forderung in einem Interview mit dem Journalisten Ariel Helwani. Lazishvili sagte, er habe kein Problem damit, gegen Umar, Usman oder jeden anderen Kämpfer anzutreten, den ihr Team auswählt.
„Wir sind bereit, gegen Umar oder Usman zu kämpfen – gegen jeden, den sie uns vorsetzen. Aber ich möchte am meisten gegen Umar kämpfen, weil es für mich persönlich geworden ist. Hinter den Kulissen sind Dinge passiert. Was vorgefallen ist, hat mich wirklich getroffen“, sagte Lazishvili.
Aus seinen Worten geht hervor, dass der Vorfall in Abu Dhabi beim georgischen Sportler für erheblichen Unmut gesorgt hat. Was genau hinter den Kulissen geschah, wurde bisher nicht im Detail enthüllt.
„Körperlicher Schmerz vergeht, aber der Eindruck bleibt“
Lazishvili verbindet seinen Unmut nicht nur mit der körperlichen Auseinandersetzung. Er betonte, dass Prellungen und Schmerzen nach einem Kampf mit der Zeit verschwinden, aber der negative Eindruck, den man von einer Person gewinnt, lange bestehen bleiben kann.
„Wenn du mich schlägst, tut mir das körperlich nicht weh. Ich erhole mich, die blauen Flecken heilen ab. Aber wenn du jemanden sehr respektierst und ihn zum ersten Mal persönlich triffst, und du siehst, welchen Eindruck er hinterlässt, dann bleibt das lange in deinem Gedächtnis. Er hat bei mir einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen“, zitiert Ariel Helwani den Kämpfer.
Wird Umar Nurmagomedov antworten?
Bisher gibt es keine Informationen über eine Reaktion von Umar Nurmagomedov auf die Herausforderung von Lazishvili. Auch eine offizielle Vereinbarung für einen Kampf zwischen den beiden Sportlern wurde nicht bekannt gegeben.
Dennoch hat die öffentliche Herausforderung des Georgiers das Interesse an der Situation deutlich gesteigert. Die entscheidende Frage bleibt nun, ob Umar auf diese Provokation reagiert und ob die Möglichkeit besteht, den in Abu Dhabi begonnenen Konflikt im Octagon zu klären.
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